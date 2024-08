Comune, un tesoro abbandonato 

C’è di tutto nella lista degli immobili comunali abbandonati: palestre, ex scuole, vecchie circoscrizioni, palazzine, impianti sportivi e locali commerciali. Nel patrimonio inutilizzato di Palazzo Bacaredda (stimato in 200 milioni di euro) tanti edifici chiusi e in rovina e molte strutture occupate abusivamente sulle quali l’amministrazione ha rinunciato al diritto di proprietà, soccombendo alla legge del più forte e del più arrogante. Ci sono poi palazzi ristrutturati che da anni aspettano di conoscere la loro destinazione e stabili nel cuore del capoluogo con i lavori di recupero fermi a metà per mancanza di finanziamenti.

Palazzo sorcesco

Intonaci scrostati, infissi sbilenchi, pasticci sui muri e, non poteva mancare, un angolo trasformato in vespasiano. Il ”Palazzo sorcesco”, in corso Vittorio Emanuele, è l’ennesimo esempio di incapacità politica e soldi sprecati. La palazzina di due piani fa brutta figura nel cuore della movida cittadina, in una strada affollata da cagliaritani e turisti che ormai hanno smesso di farsi domande che non riceveranno risposte concrete. I lavori di ristrutturazione dell'edificio (costati oltre 1,5 milioni di euro) sorto agli inizi del '900 all'angolo tra il Corso e via Maddalena sono partiti nel 2014 (il sindaco era Massimo Zedda). Cinque anni di intoppi burocratici (una perizia di variante richiesta dalla Soprintendenza) e inghippi vari avevano fatto slittare la conclusione del recupero a maggio 2019. Nel libro dei sogni degli assessori che si sono dati il cambio, un laboratorio teatrale e un museo con le opere di Filippo Figari. Solo chiacchiere, nel Palazzo sorcesco, continuano a ballare i topi. «Cinque anni fa avevamo delle idee che non sono più praticabili», commenta il sindaco Massimo Zedda, che ha tenuto per sé la delega al Patrimonio. «Stiamo ipotizzando un’idea che c’era già allora e realizzare in quegli spazi il “Museo del giocattolo”. Un luogo vivo che potremmo chiamare “Giochi in Corso” dove valorizzare e scoprire gli antichi passatempi dei ragazzini cagliaritani, dove i bimbi possono andare a divertirsi. L’edificio è pronto, va solo attrezzato». Che, tradotto dal burocratese, significa che per il momento non ci sono i fondi.

Pizzorno Binaghi

L’altro monumento all’incapacità politica è il palazzo Binaghi Pizzorno, all’angolo tra via Sassari e piazza Del Carmine. La ristrutturazione del vecchio edificio è costata sino a oggi 1,6 milioni di euro (ai 1,2 milioni di finanziamento stanziati dalla Giunta Zedda nel 2014, nel 2022 sono stati aggiunti altri 400.000 euro per problemi sulla qualità delle strutture portanti e della copertura) e non è mai stata portata a termine. «Al primo piano realizzeremo un punto di riferimento per cagliaritani e turisti, mentre nei piani superiori troveranno ospitalità uffici pubblici destinati ad attività socio- culturali», avevano annunciato i rappresentanti della vecchia Giunta. Niente di fatto. «I dipendenti comunali in pochi anni sono passati da 1.400 a 1.000, non c’è più necessità di uffici», precisa il sindaco Zedda. «L’interno dell’edificio è da completare, sono necessari finanziamenti milionari che attualmente non ci sono».

Tesoro abbandonato

Villa Muscas, ex circoscrizioni di via Carpaccio, via Eleonora d’Arborea, via San Giovanni, via San Giovanni, ex liceo artistico di via San Giuseppe. Poi i ruderi di via Paoli, via Tuveri, via Mercato Vecchio, l’elenco degli edifici comunali inutilizzati purtroppo ha una lunghezza indefinita. Ci sono situazioni paradossali come l’ex circoscrizione di via Carpaccio, nella quale vivono abusivamente 33 famiglie. Imbarazzanti anche i casi dell’ex circoscrizione di via Eleonora d’Arborea, occupata da associazioni impegnate socialmente, fatta sgomberare e mai più utilizzata e la palestra di via Degli Stendardi a Pirri, distrutta da un incendio e mai recuperata.

RIPRODUZIONE RISERVATA