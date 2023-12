Comune, un tesoro abbandonato 

Palestre, ex scuole, vecchie circoscrizioni, impianti sportivi e locali commerciali. Il patrimonio inutilizzato del Comune vale cifre stratosferiche. Quando va bene sono edifici chiusi e abbandonati, nel peggiore dei casi sono strutture occupate abusivamente sulle quali l’amministrazione ha rinunciato al diritto di proprietà, soccombendo alla legge del più forte e del più arrogante. In città da anni manca la politica della programmazione per poter proiettare nel futuro scelte fondamentali che sarebbero state rese possibili dagli ingenti finanziamenti del Pnrr. Invece si è preferito far passare il tempo, “tattica” tutta a favore di chi vuole occupare illegalmente gli immobili pubblici.

Poca lucidità politica

Tecnicamente sono chiamati “Immobili non Erp” (Edilizia residenziale pubblica), costruzioni diverse dall’uso abitativo, che potrebbero essere destinate a finalità sociali, ricreative o sportive. Villa Muscas, ex circoscrizioni di via Carpaccio, via Eleonora d’Arborea, via San Giovanni, via San Giovanni, ex liceo artistico di via San Giuseppe. Poi i ruderi di via Paoli, via Tuveri, via Mercato Vecchio. «L’elenco degli edifici comunali inutilizzati purtroppo ha una lunghezza indefinita», commenta Marco Benucci, componente della commissione Patrimonio e consigliere comunale dell’opposizione. «Ci sono situazioni paradossali, ormai difficili da riportare alla normalità, come il caso dell’ex circoscrizione di via Carpaccio, occupata abusivamente da 33 famiglie». Imbarazzanti anche i casi dell’ex circoscrizione di via Eleonora d’Arborea, occupata da associazioni impegnate socialmente, fatta sgomberare e mai più utilizzata e la palestra di via Degli Stendardi a Pirri, distrutta da un incendio e mai recuperata. «Per il campo sportivo di via Fracastoro – aggiunge Benucci – era stato individuato il finanziamento ma i lavori non sono mai partiti. Eppure, con i suoi campi da basket e tennis, è una valvola di sfogo eccezionale per bambini e adulti». Stesso discorso per Villa Muscas, ex sede dell’istituto Agrario. «In questo caso sono stati recuperati i fondi e presto dovrebbero partire i lavori. Niente si sa, invece, dell’ex scuola di via Abruzzi, che avrebbe dovuto ospitare la Polizia». Per Benucci «manca un progetto politico, non c’è neanche la certezza del patrimonio. Come è possibile in queste condizioni fare programmazione?».

Missione impossibile

«Il valore complessivo degli immobili non Erp oscilla intorno ai 200 milioni di euro», afferma Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio. Cifre iperboliche, che potrebbero addirittura raddoppiare nel caso si decidesse di recuperarli. «Il Comune allo stato attuale non è in grado di far fronte a tutte le strutture abbandonate per carenza di risorse. Però – precisa il consigliere di maggioranza – potrebbe seguire due strade, tenendo conto del poco personale a disposizione: la prima è quella di avere chiare le idee sui percorsi per dare una buona nuova destinazione d’uso dei suoi beni; la seconda, quella di stipulare un partenariato con privati, fondazioni, associazioni che, contribuendo alle spese di gestione, potrebbero far rivivere questi beni come sedi associative, per finalità socio-culturali e di pubblica utilità per la nostra città». Per Polastri è fondamentale che il «Comune mantenga la pubblica proprietà dei beni, curando il rispetto di specifiche convenzioni e contratti a evidenza pubblica. Sempre meglio – conclude il presidente della commissione comunale Patrimonio – che l’attuale stato di abbandono».

