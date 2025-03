Comune, un sindaco con ago e filo 

Telefoni “bollenti” ieri nella lunga giornata per la maggioranza di Massimiliano Sanna. La guerra interna a Forza Italia ha inasprito ulteriormente il clima da resa dei conti tra i partiti che oggi, alle 16, sederanno attorno al tavolo della Giunta per cercare di ricucire uno strappo sempre più profondo. In quello che ormai ha i connotati di un teatro dell’assurdo, l’ultimo colpo di scena è la piccata replica dei dissidenti azzurri al provvedimento di espulsione comminato due giorni fa dal segretario provinciale, Giovanni Mascia.

Reazioni e repliche

«È nullo», tuonano i consiglieri comunali Gianfranco Licheri, Paolo Angioi, Davide Tatti, Valeria Carta e l’ex commissario Gigi Mureddu. «Tali provvedimenti non sono di competenza del segretario», invitato dai cinque firmatari (che non escludono azioni legali «per le dichiarazioni diffamatorie rilasciate a mezzo stampa») a studiare meglio lo Statuto e in particolare gli articoli 63 e 69 che rimandano al Collegio regionale dei probiviri il giudizio delle eventuali infrazioni disciplinari commesse dai soci. Nel comunicato si rinnova al sindaco l’invito «ad arrivare a una serena e mite riflessione sulle legittime richieste del gruppo consiliare (escluso Francesco Pinna) consigliandogli di tracciare un percorso costruttivo di rilancio netto dell’azione amministrativa sin dal tavolo di maggioranza». La stessa richiesta avanzata nell’ultima tormentata seduta consiliare da Gianfranco Licheri, prima che i lavori fossero sospesi per mancanza del numero legale. Anche se stavolta a non rispondere all’appello della vice-segretaria non sono stati i “ribelli” o la minoranza, ma il primo cittadino e i suoi alleati “fedeli”, ben consapevoli che sulla variazione di bilancio all’ordine del giorno l’inciampo sarebbe stato inevitabile.

I nodi

I punti interrogativi restano: il sindaco due giorni fa ha comunicato la “sospensione” dell’assessore azzurro, Luca Faedda, dalle sue deleghe «per dare operatività e continuità all’azione amministrativa dell’Ente». Di “congelamento” in realtà non si tratta, ma di revoca immediata. La delega, in virtù dell’accordo pre-elettorale, resta comunque a Forza Italia. Ma qui c’è il secondo dilemma: i quattro consiglieri espulsi continuano a rivendicare il simbolo in Aula. «In assenza di una comunicazione ufficiale del capogruppo la situazione in Consiglio resta invariata», fanno sapere dal Municipio. Ruolo che Forza Italia non ha mai assegnato, ma che per anzianità spetta di diritto a Francesco Pinna, l’unico rimasto allineato alla coalizione. E poi c’è l’incognita del civico Sergio Locci che a parole non vuole fare l’eterna “stampella” del centrodestra, ma nei fatti spesso lo è. Stasera si torna tra i banchi, si spera con le idee più chiare dopo il vertice di maggioranza che non viene convocato da quasi due anni. «Faremo il possibile per scongiurare l’arrivo del commissario - afferma il segretario provinciale dell’Udc, Michele Piredda – è ovvio che con dodici voti non si può governare: la palla è nelle mani del sindaco». Il segretario provinciale di Sardegna al Centro 20/venti Giancarlo Mameli «ritiene doveroso vengano riunite le segreterie provinciali; appare evidente che vi sia mancata condivisione dei criteri politici che devono dare rappresentanza nella Giunta».



