Comune, un milione di debiti 

Nel 2022 l’ufficio ragioneria del Comune ha ricevute fatture per un totale di 24 milioni di euro, considerato il debito residuo a fine anno, significa che ha pagato per circa 23 milioni con un ritardo medio di 9 giorni.

Nel 2022, rispetto all’anno precedente, lo stock del debito del Palazzo (vale a dire i debiti che il palazzo degli Scolopi aveva “in pancia”) si è raddoppiato: 1.170.000 contro 500.185 euro con un tempo medio ponderato di ritardo (tempo intercorrente tra la data di scadenza e la data di pagamento) di nove giorni. Il milione e centomila da pagare si riferisce non solo a debiti più o meno stagionati, come nei confronti del Consorzio industriale, Abbanoa, la società che gestiva il servizio di illuminazione pubblica «o di ditte con le quali esiste un contenzioso» precisa di Comune, ma anche alle fatture emesse a fine anno e che presumibilmente saranno pagate nell’esercizio successivo, cioè nel 2023.

Non si può dire che il Comune sia un cattivo pagatore ma non è sbagliato affermare che rispetto ai tempi indicati dalla Pubblica amministrazione (30 o 60 giorni a seconda della pratica) non è un orologio svizzero visto che paga i debiti con una settimana abbondante di ritardo rispetto ai tempi dettati dalla norma ministeriale. Un ritardo che ha costretto il Comune a “congelare” in un fondo 87mila euro.

Raddoppio

Il fondo

Una legge del 2018 ha introdotto nel 2021 l’accontamento in un fondo di garanzia dei debiti commerciali di un certo importo in mancanza del rispetto da parte delle amministrazioni di tre precise misure. La riduzione dello stock del debito del 10 per cento, il ritardo nei pagamenti e il mancato adempimento agli obblighi della trasparenza.

La Giunta comunale, su proposta del sindaco Massimiliano Sanna, che sovraintende anche al bilancio, ha rilevato che l’amministrazione pur non avendo ridotto del 10 per cento il debito residuo presenta comunque uno stock del debito inferiore al 5 per cento delle fatture ricevute nel 2022 e quindi su quel versante non paga pegno. Mentre avendo pagato le fatture con 9 giorni di ritardo paga dazio con l’accantonamento nel fondo di garanzia dei debiti commerciali di 87.860 euro pari all’uno per cento delle spese destinate all’acquisto di beni e servizi indicate nel bilancio di previsione 2022/2024 per l’annualità 2023 in 8.786.021 euro.

L’obiettivo

La ratio del provvedimento governativo è chiara, l’accantonamento suona come attenzione verso i creditori e come sveglia per le pubbliche amministrazioni.

Il Comune di Oristano non ne esce male ma deve migliorare nei tempi e nella riduzione dello stock del debito che ogni anno deve scendere del dieci per cento.

L’anno scorso il debito è aumentato anche perché sono arrivate più fatture, un motivo valido per evitare l’infrazione in aggiunta a quella del ritardo.

