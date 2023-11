Comune, un consigliere passa ai Dem 

La divisione nel centrosinistra sortisce le prime conseguenze. A Cagliari il consigliere Marco Benucci ha lasciato il gruppo dei Progressisti per aderire al Pd anche in vista delle prossime elezioni: «È più giusto pensare all'unità per battere le destre in Regione e in Comune».

Benucci ha spiegato i motivi della scelta: «L’ho deciso dopo aver sentito le compagne e i compagni con cui, da sempre, condivido la mia passione e l’impegno politico», ha scritto Benucci su Facebook. Aggiungendo: «Ora i progressisti hanno preso una strada diversa da quella del centrosinistra e, quindi, opposta a quella che mi aveva portato ad aderire a quel progetto. Per questa ragione ho deciso di lasciare il gruppo di dare un'adesione tecnica (senza iscrivermi al partito) al gruppo del Pd in Consiglio».

