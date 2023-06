Comune, un buco da nove milioni 

Coprire le spese del servizio di igiene urbana per tre anni. Oppure mettere in sicurezza tutte aree a rischio idrogeologico del territorio. O ancora, tagliare almeno un quinto delle tasse. Bisogna consegnare alla fantasia ciò che si potrebbe fare con 9 milioni di euro. Quei soldi, per ora; appartengono solo alla sfera dell'immaginario. Secondo i calcoli della società esterna che cura i conti del Comune è la somma sommersa che sfugge alle casse dell’ente di via Garibaldi. Tari, soprattutto, ma dentro c’è di tutto, tra Imu e vecchia Tasi. Denaro sottratti alla collettività da un esercito di evasori. «Dei quali - avverte subito a precisare l’assessore al Bilancio, Luigi Cardia, 48 anni - va fatta una doverosa distinzione: ci sono i furbetti e c’è chi non ha avuto la possibilità di pagare, complici anche gli anni della pandemia».

Situazione critica

Francesco Cicero, il commissario straordinario aveva acquisito le prime informazioni sul buco in bilancio. Da una prima analisi era emersa un’evasione di oltre 5 milioni di euro. L’ultima revisione certifica il dato certo sull’evasione: 9 milioni di euro. Il dettaglio è emerso ieri mattina, al termine di un vertice tecnico a cui ha preso parte anche il sindaco, Marcello Ladu, 45 anni. «Abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione una situazione complessa dell’ente, con diverse criticità in ambito economico-finanziario». Ladu è consapevole che la questione sia particolarmente spinosa e preferisce prendere tempo: «Ci siamo appena insediati e abbiamo bisogno di qualche giorno per mettere a fuoco questa situazione che è delicata. Di sicuro abbiamo iniziato a lavorarci». Non una parola di più. È l’assessore Cardia ad ampliare il discorso, entrando nel merito: «Non dobbiamo fare di tutta l’erba un fascio. Occorre fare un’analisi attenta e precisa sul profilo degli evasori». L’avvocato delinea la strategia per il recupero dei tributi, ma esclude tolleranza zero contro chi vive in condizioni poco abbienti: «Con chi è in difficoltà adotteremo una linea morbida. Diverso sarà l’approccio con chi evade avendo la possibilità di pagare le tasse».

Pasticci contabili

Il buco in bilancio pesa come un macigno. E che i libri contabili del Comune non siano perfettamente in ordine lo ha detto anche la Corte dei conti. I magistrati hanno rilevato la sussistenza di lacune e irregolarità e hanno intimato l’ente di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità e di provvedere a rideterminare l’entità del disavanzo da riaccertamento straordinario.

