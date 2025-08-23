Comune, tutti i cantieri in agenda 

Vacanze finite (o quasi), si torna in Aula. Consiglio comunale e Giunta di Carbonia dopo la pausa estiva saranno chiamati ad affrontare questioni importanti e tenere un cronoprogramma serrato per rispettare i tempi di interventi annunciati, progetti in cantiere e lavori da completare.

Viabilità

«Entro i primi giorni di ottobre prenderanno il via i lavori per circa un milione di euro per la sistemazione dei marciapiedi in prossimità delle scuole o di altre aree sensibili, per esempio nelle vicinanze di centri medici, in prossimità del parco di Villa Sulcis e in diverse zone di Bacu Abis e Cortoghiana – racconta l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu –. Nel mese di settembre, grazie a 330mila euro già disponibili, verranno realizzati diversi attraversamenti pedonali in aree sensibili come quelle in prossimità della chiesa di Rosmarino, a Cortoghiana, Bacu Abis, Serbariu e altre zone». Numerose le opere che, annuncia Mureddu, prenderanno il via nei prossimi mesi. «A cavallo tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2026 partiranno anche i lavori per il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di via Lubiana, per un intervento di circa due milioni e mezzo di euro. Sempre entro la fine dell’anno ci sarà il completamento dei lavori da un milione e 270mila euro dell’area sportiva di via Balilla che interessa i campi da pallavolo, tennis e basket ed entro settembre saranno portati a termine i lavori allo stadio Carlo Zoboli per un valore di 160 mila euro», assicura l’esponente della Giunta Morittu. «Entro dicembre o al più tardi entro l’inizio dell’anno saranno conclusi anche i tanto attesi lavori di riqualificazione della piscina (un milione 300mila euro). Tra ottobre e novembre partiranno anche i lavori di riqualificazione della pineta, per 390mila euro, con interventi di sistemazione di parte dei tracciati, di manutenzione e la connessione con l’area sportiva di via Puglie dove si farà una palestra all’aperto».

I servizi

In agenda anche altre aree di intervento: «A settembre si apriranno le buste della gara d’appalto per il nuovo servizio di igiene pubblica del valore di 38 milioni di euro, mentre entro dicembre ci sarà la gara d’appalto da sette milioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici su almeno venti edifici pubblici», promette l’assessore. L’inizio del 2026 dovrebbe vedere la conclusione «dei lavori del tratto viale Trento, via Mazzini, del Parco lineare e del Parco sud e saranno consegnati i dieci appartamenti rientranti nel progetto da carbone al sole», conclude Mureddu. «Dall’inizio del mandato ad oggi abbiamo messo in campo svariate decine di milioni euro, molte opere son state concluse e tante altre sono in via di completamento», commenta il sindaco Pietro Morittu.

