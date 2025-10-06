VaiOnline
Tortolì.
07 ottobre 2025 alle 00:28

Comune, tesoretto per il personale  

Un tesoretto per far lievitare le buste paga dei dipendenti comunali. La Giunta di Tortolì ha costituito il Fondo per le risorse decentrate, salvadanaio utile a finanziare la retribuzione accessoria del personale, le voci retributive aggiuntive al salario base.

«Il provvedimento - spiega il sindaco Marcello Ladu - rappresenta un passo significativo e il concreto risultato del costante impegno dell’amministrazione nel valorizzare in modo tangibile il personale, promuovendo condizioni di lavoro sempre più eque, trasparenti e coerenti con la normativa attuale e, al contempo, rafforzando il senso di appartenenza e la motivazione di tutti i dipendenti, riconoscendone il contributo fondamentale all’ottimale funzionamento dell’ente».

Le risorse servono per finanziare il salario accessorio, incentivare il personale con premialità per la produttività, l’efficienza e il raggiungimento di alcuni obiettivi, promuovendo una cultura meritocratica. Ma possono anche coprire straordinari e indennità per particolari responsabilità o condizioni lavorative speciali.

«La delibera - aggiunge e precisa il primo cittadino di Tortolì - prevede l’incremento della parte fissa del Fondo rispetto all’anno precedente, a seguito delle valutazioni operate in coerenza con le disposizioni contrattuali e normative, la determinazione della parte variabile e, in ultimo, l’approvazione dell’atto di indirizzo finalizzato alla successiva sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo, che sarà materia di confronto con le rappresentanze sindacali». L’incontro con la Rsu è stato fissato per giovedì prossimo.

