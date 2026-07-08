Comune, tesoretto di 5 milioni di euro 

Cinque milioni di euro da spendere in questo ultimo anno di mandato. A tanto ammonta l’avanzo di amministrazione emerso dalla variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale e ora pronto a tradursi in una serie di interventi mirati, soprattutto nel campo delle opere pubbliche.

Gli obiettivi

In Aula, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu ha illustrato nel dettaglio come verrà speso il “tesoretto”, sottolineando la portata eccezionale delle risorse disponibili. «Stiamo parlando di cifre che vanno ben oltre quelle abitualmente a disposizione di Comuni come il nostro, e di questo siamo molto soddisfatti». La parte libera ammonta a un milione e 970mila euro, destinati a una serie di interventi diffusi: manutenzione delle strade (comprese le rurali) e dell’arredo, completamento delle urbanizzazioni nella zona di Pauli Piscus, lavori sul canile, sul crossodromo, manutenzione degli edifici comunali con particolare attenzione alle scuole dell’infanzia, potenziamento della videosorveglianza con sette nuovi impianti, acquisto di defibrillatori, interventi sulla segnaletica e la bitumatura della strada di via Montevecchio a Tanca Marchese. Risorse sono previste anche per la palestra di via De Amicis, fondamentale per basket e pallavolo, e per ulteriori necessità delle scuole.

Le grandi opere

Accanto all’avanzo libero, si aggiungono circa 3 milioni di euro di avanzo vincolato, provenienti da finanziamenti regionali e destinati alle grandi opere: le vasche di laminazione sul rio Mogoro in via Coghinas per la mitigazione del rischio idrogeologico, l’efficientamento energetico della scuola media di viale Sardegna, interventi sulle strade rurali, il completamento della zona degli insediamenti produttivi e l’adeguamento della struttura di Protezione civile intercomunale.

L’assessore

«Considerato che sono stati investiti in opere pubbliche altri 28 milioni per interventi già in corso, in fase esecutiva o progettuale, stiamo parlando di oltre 30 milioni di euro complessivi», ha spiegato l’assessore Grussu, sottolineando come il quadro finanziario consenta al Comune di programmare con solidità e visione. Insomma, l’amministrazione si prepara così a chiudere l'ultimo anno di mandato con un pacchetto di interventi decisamente importante.

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