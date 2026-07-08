VaiOnline
Terralba.
09 luglio 2026 alle 01:05

Comune, tesoretto di 5 milioni di euro 

I fondi trovati dopo l’approvazione del bilancio: ecco come verranno spesi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinque milioni di euro da spendere in questo ultimo anno di mandato. A tanto ammonta l’avanzo di amministrazione emerso dalla variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale e ora pronto a tradursi in una serie di interventi mirati, soprattutto nel campo delle opere pubbliche.

Gli obiettivi

In Aula, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu ha illustrato nel dettaglio come verrà speso il “tesoretto”, sottolineando la portata eccezionale delle risorse disponibili. «Stiamo parlando di cifre che vanno ben oltre quelle abitualmente a disposizione di Comuni come il nostro, e di questo siamo molto soddisfatti». La parte libera ammonta a un milione e 970mila euro, destinati a una serie di interventi diffusi: manutenzione delle strade (comprese le rurali) e dell’arredo, completamento delle urbanizzazioni nella zona di Pauli Piscus, lavori sul canile, sul crossodromo, manutenzione degli edifici comunali con particolare attenzione alle scuole dell’infanzia, potenziamento della videosorveglianza con sette nuovi impianti, acquisto di defibrillatori, interventi sulla segnaletica e la bitumatura della strada di via Montevecchio a Tanca Marchese. Risorse sono previste anche per la palestra di via De Amicis, fondamentale per basket e pallavolo, e per ulteriori necessità delle scuole.

Le grandi opere

Accanto all’avanzo libero, si aggiungono circa 3 milioni di euro di avanzo vincolato, provenienti da finanziamenti regionali e destinati alle grandi opere: le vasche di laminazione sul rio Mogoro in via Coghinas per la mitigazione del rischio idrogeologico, l’efficientamento energetico della scuola media di viale Sardegna, interventi sulle strade rurali, il completamento della zona degli insediamenti produttivi e l’adeguamento della struttura di Protezione civile intercomunale.

L’assessore

«Considerato che sono stati investiti in opere pubbliche altri 28 milioni per interventi già in corso, in fase esecutiva o progettuale, stiamo parlando di oltre 30 milioni di euro complessivi», ha spiegato l’assessore Grussu, sottolineando come il quadro finanziario consenta al Comune di programmare con solidità e visione. Insomma, l’amministrazione si prepara così a chiudere l'ultimo anno di mandato con un pacchetto di interventi decisamente importante.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Tornano i raid in Iran «Chiuderemo Hormuz»

Gli ultimi attacchi Usa ordinati nella notte E Teheran abbatte un drone americano 
Sanità

«Un solo medico per il Centro trasfusionale»

Nuoro, il dg dell’Asl Trotta convoca una riunione sul caso 
Fabio Ledda
Oristano.

«Pronto soccorso allo stremo»

Valeria Pinna
Il lieto fine.

Partorisce sull’elicottero del 118

Andrea Busia
L’emergenza

Inferno di fuoco alle porte di Cagliari

Devastante rogo tra Selargius e Monserrato: famiglie evacuate, 387 chiusa per ore 
Raffaele Serreli
Andrea Mascia è un ex comandante Meridiana

«I voli da Cagliari a Olbia e Alghero poco utili e costosi»

Per ora semivuoti gli Atr di Aeroitalia utilizzati nei due collegamenti interni 
Andrea Artizzu
Regione

Continuità, in arrivo le prime sanzioni

Tra le violazioni dei vettori la mancata attivazione di voli aggiuntivi nei tempi previsti 
Il caso

Truffa, arrestato Adinolfi: «Socialmente pericoloso»

La Finanza: evasione fiscale e decine di raggiri dietro “Scommessa collettiva” 