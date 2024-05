Comune, stanziati 190 mila euro per nuovi ponti e una pensilina 

È stato approvato dal Comune di Villacidro un progetto da 190 mila euro relativo a un piano urbano per migliorare alcune zone del paese: i lavori inizieranno tra circa un mese e riguarderanno Sa Spendula, via San Gavino Monreale e altre.

A Sa Spendula due ponti, ritenuti ormai pericolanti, verranno sostituiti da due, totalmente nuovi. Il deterioramento del legno, di cui sono composti i due pontili, è causato dal tempo e dall’esposizione diretta ad agenti meteorologici. Il Comune, quindi, ha ritenuto indispensabile, mettere in sicurezza questo luogo di interesse pubblico, essendo anche una meta turistica.

L’altra zona interessata è via San Gavino Monreale, dove, in una piazzetta alla fine della via, verrà costruita una nuova pensilina per gli anziani. Si tratta di un gazebo in legno, che servirà per riparare i frequentatori dalle intemperie. La richiesta per la costruzione di questa pensilina è stata effettuata proprio dagli anziani che vivono in questa zona. «L’avevo promesso agli anziani della zona», spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Dario Piras: «È importante per loro avere un luogo di ritrovo per stare tutti insieme».

Il Comune, inoltre, utilizzerà questo finanziamento per migliorare l’arredo urbano del paese acquistando giochi nei parchi per i più piccoli, panchine e altri interventi nel suolo pubblico. «Questo intervento – conclude Piras – servirà a migliorare la fruibilità del paese, il decoro urbano e rendere attrattiva Sa Spendula».

