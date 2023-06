Comune, stangata sulle giostre  

Paolo Moino, 55 anni, componente di una delle più note famiglie di spettacolo viaggianti della Sardegna, residente a Bosa, non sa davvero più a che santo votarsi. Così come tutte le estati avrebbe voluto sistemare la sua attività per i bambini in piazza 4 Novembre, ma i costi esorbitanti richiesti dall'amministrazione comunale non gli consentono di lavorare.

L’esborso

«Fino allo scorso anno la tariffa oraria per poter piazzare la giostra – racconta Moino – era di 4 euro al metro quadro. Fatti i conti una cifra che non mi potevo assolutamente permettere e che non mi ha consentito di aprire, considerato che avrei dovuto pagare qualcosa come 10 mila euro. Per il 2023 la tariffa è scesa a 1 euro, ma per regolamento dovrei occupare 150 metri quadri, cosa assolutamente fuori luogo considerato che a me ne bastano 30. E così – aggiunge - anche per questa estate mi sto trovando nella condizione di non poter operare. Sono amareggiato anche perché in una città turistica, non poter disporre in centro di una attrazione per far divertire i più piccoli, non è davvero un bel biglietto da visita. La cosa che mi rattrista di più è però che basterebbe dialogo e buon senso. Non so davvero più cosa fare per esercitare un mio diritto».

Il Comune

ll sindaco Piero Casula conosce molto bene la questione e afferma che si sta cercando di porvi rimedio, non solo per il caso specifico ma in generale. «È successo – spiega – che il settore patrimonio, su richiesta dell'ufficio tecnico ha fatto approvare dalla Giunta una delibera nella quale, per la piazza 4 Novembre, si decideva di concedere un'area complessiva di 150 metri quadrati. Nell'atto purtroppo – evidenzia Casula – era specificato che l'area non poteva essere frazionata. Da qui la rimostranza del cittadino che condivido. Ora approveremo una nuova delibera nella quale si potrà richiedere l’area che si desidera sino a un massimo di 150 metri. In ogni caso – aggiunge – è bene chiarire che con le agevolazioni e le riduzioni previste per l’occupazione, man mano che aumenta la superficie le tariffe sono decisamente molto più basse. Ad esempio chiedendo tutta l’area messa a disposizione nella piazza per oltre un mese, si pagherebbe 0.90 centesimi al metro quadro al giorno». E intanto, sulla vicenda i gruppi di opposizione stanno dando battaglia. Hanno presentato una interpellanza da discutere in Consiglio.