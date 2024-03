Comune-soprintendenza, è guerra 

Avanti adagio, quasi fermi. Dal centro alla periferia, senza tralasciare le frazioni, i cantieri pubblici in città hanno un denominatore comune: si sa quando iniziano, ma non quando finiscono. Le opere a intermittenza sono ormai una costante nel capoluogo anche se non sempre le negligenze amministrative sono l’unica causa dei ritardi.

Il museo

In piazza Corrias, ad esempio, da qualche settimana sono iniziati i lavori di ristrutturazione del museo Antiquarium arborense che, sulla carta, dovrebbero concludersi entro giugno. Le numerose prescrizioni della soprintendenza al progetto da 500mila euro realizzato dalla Fondazione Oristano con i fondi del Pnrr, però, rischiano di far lievitare i tempi, oltre che i costi. Per consentire il temporaneo spostamento di reperti e collezioni da un piano all’altro della struttura, dagli uffici del ministero dei Beni culturali sarebbe infatti arrivata la richiesta di impiegare una ditta specializzata. Costo, 45mila euro e iter rallentato.

Dal Comune chiedono maggiore collaborazione. «Dobbiamo dare risposte ai cittadini - osserva l’assessore alla Cultura e al Bilancio Luca Faedda - una corretta comunicazione passa anche attraverso risposte celeri, ognuno nel rispetto del proprio ruolo. Noi siamo operativi, ci aspettiamo che anche i funzionari della soprintendenza lo siano».

Piazza Manno

Anche piazza Manno è “ostaggio” degli uffici ministeriali. Ai piedi dell’antica reggia giudicale i lavori si sarebbero dovuti concludere lo scorso dicembre e invece le reti metalliche circoscrivono ancora il cantiere fantasma.

«In questo momento il completamento non può essere realizzato perché siamo in attesa del parere della soprintendenza - ribadisce l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - i ritardi non sono addebitabili né all’impresa Ghiaccio, aggiudicataria dell’intervento, né all’amministrazione comunale». L’ultimo stop al cronoproramma si era reso necessario per consentire lo spostamento dei sottoservizi con l’obiettivo di mettere al riparo i reperti riaffiorati durante gli scavi.

Poi più nulla. «Siamo fiduciosi che, come promesso ripetutamente dalla soprintendenza - conclude l’esponente della Giunta - l’autorizzazione arrivi questa settimana in modo che possa procedere al completamento della piazza e, finalmente, alla sua riapertura». Se lo augurano residenti e commercianti della zona che a breve “festeggeranno” (si fa per dire) un anno di disagi.

