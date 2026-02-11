Comune, sì all’ultimo bilancio 

I conti del Comune di Sanluri: più fondi a sociale, cultura e innovazione tecnologica con l’approdo in Municipio dell’intelligenza artificiale. L’amministrazione di Alberto Urpi porta a casa l’ultimo bilancio di previsione 2026-2028 del mandato, assicurandosi il voto favorevole dell’Aula. «La manovra di 21 milioni di euro - dice il sindaco - rappresenta la sintesi di un quinquennio, caratterizzato da stabilità politica e una visione che ha privilegiato scelte per cui la centralità geografica della città fosse accompagnata da opere al servizio del Medio Campidano». Poco da discutere, tutti hanno rivendicato con orgoglio il percorso fatto. E via alla campagna elettorale.

Priorità

Sociale e cultura sono i settori che impegnano quasi 5 milioni di euro, la fetta maggiore è per le famiglie bisognose, senza lavoro e senza casa, per la disabilità, per il supporto al caro vita, per i servizi scolastici, 150mila euro per la mensa, la metà del costo del servizio, 80mila per la ludoteca, 200mila di contributi per gli affitti, sempre più cari, tanto che i fondi trasferiti dalla Regione non bastano più. «Previste – ricorda il consigliere con delega ai tributi, Massimiliano Paderi – agevolazioni sulle tasse, al di sotto dei 12mila euro l’Irpef non si paga, sconti Imu per chi non risiede tutto l’anno, bonus per la Tari, per i libri, per i viaggi di alunni e anziani, per l’attività sportiva a chi ne è escluso per questioni economiche». E poi c’è la cultura. «Con la nascita del Polo museale – ricorda ancora il sindaco Urpi - la crescita è testimoniata dai numeri, 15mila biglietti l’anno, rispetto ai 5 mila del passato, una centralità e un indotto che premia il progetto. Ormai la città accoglie turisti tutto l’anno, poi ci sono ospiti che arrivano da tutto il territorio e che riempiono il teatro, altra carta vincente. Che dire di “Sanluri legge”, di “Sa battalla”, della “Festa del borgo”? Un successo dietro l’altro».

Le novità

L’intelligenza artificiale sbarca in Comune: dal telefono, e-mail, WhatsApp, alla piattaforma per l’assistenza. «L’obiettivo - conclude Urpi - è rendere le informazioni più semplici da trovare e utilizzare, agevolando i cittadini, le imprese e il lavoro dei dipendenti». Dal documento contabile non si possono escludere le opere, diversi i lavori in corso e altri in partenza. In programma viabilità cittadina e rurale, chiese, arredo urbano, impianti sportivi, cimiteri, ecocentro, scuole. Rafforzare i servizi pubblici, le zone artigianali, mitigazione il rischio idrogeologico.

La minoranza

«Il nostro sì – dichiara il capogruppo, Salvatore Floris – è legato alla capacità di garantire stabilità e investimenti. Obiettivi raggiunti in collaborazione, grazie agli uffici che ogni giorno si adoperano per una Sanluri migliore. Un bilancio positivo non è soltanto un dato contabile, ma uno strumento per assicurare servizi, sviluppo e serenità a cittadini e imprese».

