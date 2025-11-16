«Comune senza debiti, è la svolta» 

L’ex assessora al Bilancio della Giunta Soddu, Rachele Piras, commenta con soddisfazione la chiusura della lunga e complessa vicenda del disavanzo del Comune di Nuoro. Un risultato ottenuto grazie all’intervento del sindaco Emiliano Fenu, che, tenendo la delega al Bilancio, ha portato a termine la procedura ottenendo dalla Regione un finanziamento di 10 milioni di euro, necessario a coprire l’ultima parte del debito. Si chiude così un percorso iniziato nel 2015 quando il Comune si era trovato a fronteggiare un buco di oltre 16 milioni di euro, un disavanzo tale da mettere a rischio default l’Ente.

«Una bella notizia»

Rachele Piras rivendica oggi il lavoro svolto e saluta con entusiasmo la conclusione dell’iter. «Sono felicissima e orgogliosa: questa era la soluzione che aspettavamo per mettere fine a una gestione necessariamente improntata alla massima prudenza. Avere finalmente la possibilità di chiudere questa partita permetterà al Comune di tornare a fare politica vera, superando il periodo di contenimento forzato». L’ex assessora ricorda poi le difficoltà incontrate nella gestione della macchina finanziaria dell’Ente: «Le criticità non riguardavano soltanto il disavanzo, ma anche i problemi della riscossione: tutto richiedeva un’attenzione certosina. Per questo sento profondamente mia questa vittoria». «Credo che la presidente Todde abbia dato una prova di coerenza rispetto alle promesse fatte. Dal fondo regionale arrivavano ogni anno circa 1,2 milioni per coprire il disavanzo, ma nell’ultimo anno prima del commissariamento riuscimmo a ottenere 4 milioni: un passaggio fondamentale», conclude Piras.

«È un sollievo»

Soddisfatto anche l’ex assessore al Bilancio della Giunta Bianchi, Tore Daga: «Il salvataggio dei conti del Comune è un sollievo, ora serve una nuova stagione di responsabilità e rigore. Il trasferimento regionale era indispensabile, ma adesso si impone un momento serio di riflessione istituzionale». Daga si dice certo che «con il disavanzo azzerato questa maggioranza è in grado di tracciare un nuovo percorso, rispetto agli ultimi 10 anni, basato su un agire trasparente, innovativo, disciplinato e responsabile».

«Nuova stagione»

«Grazie al lavoro del sindaco Fenu, della presidente Todde e dell’assessore regionale Spanedda – scrivono i consiglieri del Movimento 5 Stelle (Stefano Ferreli, Annalisa Canova, Alessandro Murgia e Paola Siotto) - il Comune riceverà 10.380.405,26 euro per chiudere la situazione di disavanzo tecnico che impediva la spendita di circa 1,7 milioni, frutto di un piano di rientro».

Il gruppo adesso guarda avanti: «Adesso abbiamo la disponibilità economica per portare avanti un vero progetto di sviluppo: strade, scuole, imprese e una gestione più efficiente dei servizi». Per i consiglieri 5Stelle questo risultato costituisce un punto di svolta: «Dopo soli quattro mesi dal nostro insediamento abbiamo risolto una delle principali criticità della città: la disponibilità di risorse. I detrattori proveranno a spostare l’attenzione su anfiteatro, incompiute e viabilità. Hanno ragione, i problemi ci sono. Ma si affrontano uno alla volta».

