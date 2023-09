Comune senza commissioni, minoranza all’attacco 

Benché il regolamento comunale le preveda (anche se non obbligatoriamente) già a partire dal 2005, la mancata istituzione delle commissioni consiliari continua a essere un boccone indigesto per la minoranza consiliare di Villamassargia che non perde occasione per evidenziarlo, rimarcando che sarebbero «l’unico strumento in grado di permettere collegialità su temi e scelte di particolare importanza per il paese». Una dura nota del consigliere di minoranza Fabio Secci riporta in auge il tema. «Poca democrazia nell’attuare le scelte amministrative» scrive dopo aver ricordato che «il regolamento prevede sette commissioni permanenti presiedute dalla minoranza e anche sei consulte ma le uniche ad essere state istituite sono la commissione Elettorale e quella per i Giudici popolari, presiedute dalla sindaca». Secondo il consigliere il costo delle commissioni non può essere un deterrente: «Il gettone è di soli 16 euro per un massimo di 6 sedute pubbliche all’anno». Pronta la replica della sindaca Debora Porrà: «Non posso stare dietro a tutte le giravolte del consigliere: ricordo che commissioni e consulte non sono obbligatorie. Lui si è candidato con me nel 2020 e sapeva, così come i cittadini che ci hanno eletto, che non erano in programma. In ogni caso la porta è sempre aperta a chi vuole contribuire alle scelte o approfondire vari temi. Il mio timore è, però, che non esista questa volontà». ( s. f. )

