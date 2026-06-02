VaiOnline
Uras.
03 giugno 2026 alle 00:40

«Comune, segnalazioni ignorate da tutti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Uras, dove da pochi giorni il Consiglio comunale è stato sciolto in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato intervenuto in seguito al tentativo del sindaco di andare avanti nella consiliatura nonostante le dimissioni in Aula, c’è una prima richiesta al commissario straordinario Giovanni Basolu. Ma anche alla Prefettura, alla Regione, al segretario comunale di Uras e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sardegna. A tutti loro è indirizzata una nota firmata da Laura Maria Dessì, le prima dei non eletti alla scorsa tornata elettorale con la lista civica “Uniti e Forti per Uras”.

«Come cittadini avvertiamo una profonda amarezza - si legge -. Le palesi anomalie e le irregolarità procedurali che la giustizia ha accertato solo ora, noi le avevamo documentate e segnalate con estrema tempestività alla Prefettura e alla Regione. Purtroppo, quelle accorate segnalazioni non sono state prese nella dovuta considerazione. Se le autorità preposte alla vigilanza fossero intervenute subito a seguito delle nostre prime denunce, la comunità di Uras sarebbe potuta andare al voto nella tornata elettorale di quest'anno». Dessì conclude: «Esprimiamo una forte preoccupazione per la tutela erariale dell’ente e chiediamo una verifica rigorosa per le ingenti spese legali sostenute dal sindaco e dalla Giunta uscente per resistere in giudizio». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il 2 giugno

Medaglia d’oro per Mirko: «Eccezionale altruismo»

Il giovane di Tortolì ucciso per difendere la madre 
Marilena Orunesu
L’incontro

Ranieri e un feeling che non si è mai interrotto

L’allenatore parla “da sardo” e si commuove: «Mi sento uno di voi perché sono schivo come voi» 
Carlo Alberto Melis
La strage

Quattro braccianti bruciati vivi, un sopravvissuto incastra i killer

Puniti per aver chiesto una giusta paga: fermati due pakistani 
Il conflitto

Il guinzaglio di Trump su Netanyahu

Il segretario di Stato Rubio: «Le trattative con gli iraniani vanno avanti» 