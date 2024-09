Comune riciclone con tasse stellari  

In città la tassa sui rifiuti non cala, e la polemica non accenna a placarsi. La bolletta è più pesante, dai 5 euro per i più fortunati alle 250 euro e oltre per quelli un po' meno. Nonostante il titolo di "Comune Riciclone", la Tari insomma non cambia.

Gabbati

Nuoro ha aderito alla rete nazionale dei Comuni sostenibili, classificandosi tra le città migliori a livello nazionale per quanto riguarda il riciclo della raccolta differenziata. Dal 2015 a oggi i cittadini si sono impegnati notevolmente passando dal 56 all'84 per cento e oltre per il riciclo dei rifiuti. Un ottimo traguardo, ma la promessa dell'ex amministrazione per alcuni cittadini, viste le bollette, non è ancora avvenuta. Lo scorso anno il Circolo culturale Pinna Catte, attivo nel sociale e nei problemi dei cittadini, aveva contestato. I componenti affermavano: «C'è da preoccuparsi perché arrivati a questo punto i nuoresi non ricicleranno più con la stessa cura di prima».

Promesse vane

L'allora assessora all'Ambiente, Valeria Romagna, aveva risposto che l'aumento era «purtroppo dovuto all'Istat e obbligato per legge. Il lavoro eccellente ha permesso che questo aumento non fosse eccessivo come avvenuto in altri Comuni». È pur vero che alcuni cittadini, che abitano da soli, hanno ottenuto di recente una riduzione, cosa che non sarebbe avvenuta nelle famiglie. «Personalmente proprio quest'anno ho avuto una riduzione, ma abito da sola. Forse la si applica in base al numero di persone, ad alcune famiglie è aumentato inspiegabilmente», dice una residente del centro storico.

La società ÈComune è quella incaricata e convenzionata con il Comune cittadino per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e, più in generale, l'igiene urbana fornendo i dati sul riciclo e raccolta ogni settimana al Comune. La società si occupa di tutti gli aspetti inerenti alla pulizia, collaborando anche con associazioni di volontariato come Plastic Free per ripulire le zone ricche di rifiuti in città, dai mozziconi di sigaretta a vere e proprie discariche di secco indifferenziato, ingombranti; in questi luoghi, dal centro alla periferia, capita di trovare anche rifiuti altamente inquinanti.

Nonostante il servizio, alcuni cittadini decidono di abbandonare i rifiuti in campagne e terreni privati, gravando sulla situazione. E il nuorese Ivo Carboni afferma: «Non mi sembra ci siano miglioramenti. Qualcosa, purtroppo, non torna. La raccolta differenziata dovrebbe far abbassare i costi. Comporta sì un costo maggiore all'inizio, perché ci sono investimenti e perdite dal punto di vista operativo e così via, ma poi c'è l'utilità, che dovrebbe servire a ridurre i costi in bolletta. Se le alte percentuali del "Comune Riciclone" sono vere, i costi dovrebbero solo abbassarsi. Ho qualche perplessità, non si capisce che stia succedendo».

Il rischio è che la raccolta virtuosa si arresti in qualche modo, in una inversione di tendenza che sarebbe dannosa per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA