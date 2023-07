Comune, rette per l’asilo nido 

La Giunta guidata dal sindaco Gian Luigi Farris ha varato il tabellario delle quote a carico delle famiglie per il servizio di asilo nido comunale per il prossimo anno. Le rette sono suddivise in 6 fasce in base al reddito familiare calcolato attraverso l’Isee. Per chi ha fino a 3 mila il contributo da versare è pari a 290 euro mensili. In seconda fascia si sale a 340 euro con un Isee tra i 3 mila e uno e 6 mila. Si sale progressivamente a 360 euro (6001-9000), 400 (9001-12000), 430 (12001-15000) e 460 per Isee superiori ai 15 mila. Per ogni figlio in più nello stesso nucleo familiare la quota contributiva verrà ridotta di 30 euro, mentre per i bambini che non risiedono a Siniscola il costo di gestione del servizio per ogni piccolo sarà interamente a carico delle famiglie. (f. u.)

