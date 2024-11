Comune, pulizie straordinarie 

Tempo di pulizie per gli immobili comunali a Villasor: tre le strutture sotto la lente d’ingrandimento dell’amministrazione ci sono i locali di via Primo Maggio a seguito di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la palestra scolastica di via Porrino, ma anche i locali adibiti al servizio di ristorazione scolastica e il cimitero comunale.

Gli spazi di via Primo Maggio e della palestra scolastica sono quelli utilizzati dall’amministrazione comunale quali sede per lo svolgimento delle eventuali prove concorsuali di volta in volta necessarie per rimpinguare l’organico.

I soldi messi a disposizione, complessivamente, ammontano a poco meno di 1500 euro, sulla base delle ore che le ditte dovrebbero impiegare per la pulizia degli spazi in questione. Si tratta di pulizie straordinarie nella gran parte dei casi, commissionate in virtù di necessità specifiche.

Nel caso del cimitero, le cui pulizie sono già avvenute, erano state fissate in virtù delle festività tra il primo e il 2 novembre, quindi Ognissanti e Tutti i morti.

