Comune, Provincia, Unla: venerdì uffici chiusi 

Anche gli uffici pubblici allungano il ponte del primo maggio. Palazzo degli Scolopi, sede del Municipio, venerdì sarà chiuso. «Saranno garantiti i servizi essenziali e in particolare quelli della polizia locale e di polizia mortuaria, nonché i servizi minimi previsti per legge», si legge in una nota. Stessa decisione anche per la Provincia. L’amministratore, Battistino Ghisu, giustifica che la chiusura è legata «al contenimento della spesa,consumi energetici, pulizia uffici, guardiania» ma anche che «per venerdì, giornata lavorativa nel mezzo della festività del primo maggio e sabato, non lavorativo, è prevedibile una consistente riduzione del numero di unità di personale in servizio». Anche il Centro Unla venerdì rimarrà chiuso.

