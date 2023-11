Comune, protesta per i buoni pasto 

I dipendenti comunali di San Gavino sono sul piede di guerra. Il motivo del contendere sono i buoni pasto introdotti in Municipio nel 1999 e, nonostante le tante promesse di adeguamento, ancora fermi al valore di 5,29 euro.

La battaglia

Ecco perché durante l’assemblea dei lavoratori è stato chiesto a gran voce l’aumento fino a un importo che non sia inferiore ai 7 euro anche se, in base ai parametri legati all’inflazione il valore dovrebbe arrivare a 8,50 euro. Il malessere tra i dipendenti comunali va avanti dal giugno 2022, ma sette mesi fa la Giunta si era impegnata ad aumentare il buono pasto di almeno 50 centesimi. Di fronte a questa promessa disattesa l’assemblea ha espresso a stragrande maggioranza tutto il suo malcontento. In particolare il dipendente Francesco Marras, uno dei quattro rsu, ha proposto che il valore del buono pasto venga elevato a 8,50 euro e che comunque il minimo contrattabile non sia inferiore a sette euro. «In caso del mancato accoglimento della richiesta di incremento a sette euro – spiega Marras – ho chiesto che vengano avviate le procedure per lo stato di agitazione che può portare allo sciopero da un momento all’altro. La maggioranza dei presenti ha espresso parere favorevole alla mia proposta con tre soli voti contrari e nessun astenuto». Ora questa richiesta verrà inviata ai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e per la prima volta i dipendenti del Comune di San Gavino potrebbero incrociare le braccia e scioperare.

Le promesse

Così, a pochi mesi dalle elezioni, si agitano gli animi anche all’interno del Comune. Il sindaco Carlo Tomasi – che mantiene la delega del personale – a più riprese ha promesso un confronto aperto su questa tematica. «Su questa tematica – spiega Tomasi – c’è una contrattazione in corso a livello di Unione dei Comuni ‘Terre del Campidano». Negli ultimi anni l’inflazione ha ripreso a galoppare, per questo motivo un adeguamento del valore del buono pasto è diventato per i dipendenti comunali non più rinviabile. Se l’amministrazione comunale non accoglierà la richiesta – spiegano i sindacalisti – si chiederà anche l’intervento del prefetto per avere la sua mediazione. In caso contrario i lavoratori sono disposti ad inasprire lo scontro con azioni sindacali più incisive. I dipendenti comunali da mesi fanno un solo rientro pomeridiano (il mercoledì) che dà diritto a un buono pasto, mentre in precedenza i turni serali erano due e questo ha consentito un ulteriore risparmio alle casse comunali, che però non si è tradotto in un beneficio nell’aumento della quota assegnata al ticket rimasto fermo a poco più di cinque euro.

