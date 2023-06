Comune protagonista alla festa della Musica di Roma 

Nella giornata del solstizio d'estate in cui è stata festeggiata la festa della Musica in tutta Europa, si è tenuta una grande festa anche a Roma, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale come parte del programma Pnrr del “Turismo delle Radici”, finanziato dall’Unione europea. Hanno partecipato, nel piazzale antistante la Farnesina, bande e gruppi coreutico-corali selezionati nei Comuni di tutta Italia e tra questi, per la Sardegna, c’era il gruppo di Villamassargia accompagnato dalla sindaca Debora Porrà. Una festa meravigliosa con tanta musica in cui il gruppo massargese ha portato alto il nome dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA