Comune, pronti nove alloggi 

Nove alloggi prossimi all’assegnazione, altri cinque da realizzare: a Oristano arrivano segnali concreti sul fronte dell’emergenza abitativa. Un passo importante, che dà attuazione alla graduatoria definitiva per l’edilizia residenziale pubblica, pubblicata pochi giorni fa e già annunciata nei mesi precedenti.

Le possibilità

Tre sono appartamenti comunali in via Alghero e sei di proprietà di Area, dislocati in diverse zone della città. Una boccata d’ossigeno per alcuni dei 328 cittadini la cui domanda è stata ammessa, su un totale di 366 presentate, a testimonianza di un bisogno abitativo ancora molto sentito. Accanto alla graduatoria generale, stilata secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale che considera reddito, presenza di minori, disabilità e condizioni di fragilità sociale, sono state create anche sub-graduatorie dedicate a categorie prioritarie: 90 domande ammesse per gli anziani, 113 per persone con disabilità e 4 per giovani coppie. Numeri che restituiscono un quadro chiaro delle fasce più vulnerabili della popolazione. «È un ottimo risultato ottenuto grazie a un lavoro importante da parte dell'Amministrazione», sottolinea con soddisfazione l’assessora ai Servizi Sociali, Carmen Murru. «La graduatoria andrà a soddisfare le esigenze di quei cittadini indigenti che grazie a questo risultato potranno migliorare le loro condizioni di vita». L’assessora rimarca il valore sociale dell’intervento e riguardo i tempi di pubblicazione (il bando era stato indetto nella primavera del 2024) precisa: «La graduatoria definitiva è stata pubblicata in tempi molto più celeri rispetto a quella precedente in quanto è stato deciso di non nominare la commissione ma di far fare l'istruttoria all'ufficio competente», evidenziando come l’Amministrazione abbia voluto snellire le procedure burocratiche, per rispondere più rapidamente alle esigenze della cittadinanza.

I pagamenti

«Sono stati inviati i solleciti di pagamento» osserva Murru che in occasione del dibattito sul Rendiconto era stata invitata ad una gestione responsabile e sostenibile. «Alcuni inquilini hanno saldato gli importi, altri hanno pagato parzialmente», aggiunge.Le difficoltà restano: la domanda di alloggi supera di gran lunga l’offerta disponibile, e il patrimonio abitativo spesso necessita di interventi di manutenzione e ristrutturazione.

