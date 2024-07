Comune, pronti cinque nuovi consiglieri 

Mentre la Giunta è al completo (gli assessori sono stati nominati dieci giorni fa) ci saranno avvicendamenti in Consiglio perché cinque dei nuovi assessori - Saverio De Roma, Claudia Lerz, Piergiorgio Massidda, Emanuela Stara e Fabiana Boscu - come da regolamento si sono dimessi da consiglieri.

Al posto loro entreranno Mariangela Cogoni, Maura Serri, Nicola Vincis e Massimiliano Spiga (tutti della lista civica Monserrato Libera, la più votata di tutte) che subentreranno a De Roma, Lerz, Massidda e Stara, e poi Nicola Mereu della civica Monserrato Futura, che invece prenderà il posto di Fabiana Boscu. Non si dovrà invece dimettere Ignazio Tidu, rieletto consigliere ed eletto anche presidente dell'assemblea cittadina. Il regolamento, infatti, non obbliga chi assume questo ruolo a lasciare quello di consigliere.

Mercoledì l’ingresso

Il prossimo passo saranno le surroghe ufficiali, che avverranno durante la prossima seduta consiliare che verrà convocata appositamente per questa operazione, molto probabilmente mercoledì 31 luglio, prima della pausa estiva. I lavori veri e proprio della Giunta e del Consiglio comunale poi cominceranno da settembre. Con la nuova composizione dell'aula consiliare in seguito alla nomina degli assessori in questione, cambiano anche gli equilibri di genere: mentre all'indomani del ballottaggio i venti seggi da consigliere erano equamente divisi tra donne e uomini (10 a 10), ora saranno leggermente di più gli uomini (11 a 9). In compenso, però, i sei assessorati sono equamente divisi: tre sono andati alle donne e tre agli uomini; il sindaco Locci ha perciò rispettato alla lettera la parità di genere prevista dalla normativa vigente. Le new entry assolute nella nuova Giunta sono Ignazio Tidu (presidente dell’assemblea, per l’appunto) e Saverio De Roma, nominato assessore all'Ambiente, Verde pubblico, arredo urbano, igiene urbana, sicurezza, servizi cimiteriali e benessere animale.

Quest'ultimo ha fatto il record di preferenze alle elezioni di giugno: con 400 voti è risultato essere il consigliere più eletto in assoluto e di questo il sindaco Locci ne ha tenuto conto. Sia Tidu che De Roma non sono mai stati parte delle precedenti due Giunte dell'attuale primo cittadino. Diverso invece è il discorso per quanto riguarda Piergiorgio Massidda: nella scorsa consiliatura era lui il presidente dell'aula. Stavolta, eletto anche lui consigliere alle recenti elezioni, è stato scelto da Locci per guidare l'assessorato all'Urbanistica, che precedentemente era tra le deleghe in capo al sindaco stesso. Massidda si occuperà anche di edilizia privata, attività produttive e Suape. Bisognerà invece aspettare a settembre per la formazione delle commissioni consiliari, imprescindibili per l'avvio dei lavori dell'amministrazione comunale. Tra le curiosità, Andrea Zucca (La Svolta, opposizione), oltre a ricoprire per altri cinque anni il ruolo di consigliere, sarà anche assessore ai Lavori pubblici della Città Metropolitana, nominato dal sindaco Massimo Zedda. Poi torna in Consiglio Franca Cicotto (Adesso Sardegna, anch'essa all'opposizione) dopo sette anni di assenza.

