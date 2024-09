Comune, primo avviso per 840 debitori 

L’Agenzia delle entrate batte cassa sempre più forte. Non perché abbia alzato il tiro ma perché il numero dei debitori che non versa a prima presentazione aumenta.

Pioggia di cartelle

Negli ultimi quindici giorni all’Albo pretorio comunale sono stati pubblicati diversi elenchi per un totale di 840 posizioni debitorie (rigidamente anonime come impone la privacy) tra privati, imprese e artigiani residenti in città ai quali l’Agenzia non aveva potuto notificare gli atti perché irreperibili all’ultimo domicilio dichiarato. La legge dispone che in casi del genere gli avvisi vengano affissi all’Albo del Municipio di piazza Eleonora.

Nel 2023 gli atti avevano interessato 1.175 nominativi di cui 315 pubblicati a fine anno con la chiusura delle pendenze nei confronti dell’Erario e pubbliche amministrazioni per tasse e imposte arretrate, verbali della polizia locale e di altri organi statali.

L’esperienza

Il passato racconta che una percentuale dovrebbe onorare l’impegno appena ricevuto l’avviso, un’altra fetta molto più ridotta potrebbe invece attendere l’esito del ricorso amministrativo. Infine un 30% non paga con le buone e tanto meno con le cattive, non avendo niente da perdere. Tutto può essere, fermo restando che quando l’Agenzia riscossioni scrive c’è sempre qualcosa che non va. La notifica è un atto dovuto e necessario perché mette al riparo l’amministrazione dagli effetti della prescrizione normalmente quinquennale che cancellerebbe il debito.

Il trend

Se il trend dovesse continuare significa quest’anno si chiuderebbe intorno alle 1.300 partite aperte con l’Agenzia riscossioni per gli anni che vanno dal 2021 al 2024. Le statistiche più recenti confermano che solo il 30/40% dei ritardatari sistema il debito prima che l’Agenzia delle riscossioni passi alle azioni esecutive.

La crisi

«Inutile nasconderci, le famiglie e le piccole aziende, spesso familiari, che caratterizzano Oristano sono in forte difficoltà con pesanti ricadute sulla puntualità e ancor peggio nella possibilità di far fronte agli impegni a causa dell’inflazione che ha eroso le buste paghe. Secondo le ultime statistiche una famiglia spende mediamente al mese 240 euro per le principali tariffe come luce, gas, Tari, acqua, trasporti e con un’incidenza del 12% sugli stipendi», precisa Nando Faedda, vice presidente della Camera di Commercio Cagliari-Oristano.

