Comune premiato agli Oscar della salute 

Menzione speciale per il Comune al Premio Oscar della salute. L’ha ottenuta grazie al progetto “ArteS arte e salute, spazio polivalente di ascolto e creatività”, risultato vincitore della Menzione Originalità e innovazione. Il lavoro è tra i primi dodici migliori dopo la valutazione della commissione scientifica.

La notizia è stata diffusa durante il 22° Meeting nazionale “Città per la salute”, organizzato dalla Rete Città sane di cui è socio anche il Comune, in corso a Bergamo.

A ritirare il premio è stata Stefania Pusceddu, assistente sociale referente del progetto. Presenti Marta Chessa e Melania Cabras, rappresentanti di Panta Rei Sardegna - Cooperativa sociale, che gestisce il centro comunale ArteS. È il fulcro di attività artistiche e di opportunità per le persone con disagio psichico, per accrescere autonomia, partecipazione attiva, inclusione sociale e contrasto allo stigma che accompagna la malattia mentale.

«Questo riconoscimento», commenta l'assessora alla Salute e benessere, Anna Puddu, «è importante per il Comune, che investe sul progetto e sostiene l’operatività del Centro come luogo inclusivo, di arte e bellezza, ma soprattutto per le tante persone che lo frequentano. La menzione della Rete città sane è uno stimolo a continuare sulla strada della promozione della salute, rafforzando la sinergia pubblico-privato».

