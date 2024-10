Comune premiato a Firenze per la Comunità energetica 

Il Comune di Villanovaforru è stato premiato durante la sesta edizione del festival nazionale dell’Economia civile che si è svolto nella prestigiosa cornice del Palazzo Vecchio a Firenze. Il riconoscimento “Ambasciatori dell’amministrazione condivisa” è stato assegnato per il progetto portato avanti sulla Comunità energetica, che rappresenta un modello innovativo di sviluppo civile e di democrazia partecipativa, oltre ad essere il pioniere in Sardegna per quanto riguarda questa tipologia di energia green, assieme a quello portato avanti dal comune di Ussaramanna. Il vice sindaco Matteo Mandis ha ritirato il premio a nome del Comune. «Siamo contenti per questo riconoscimento – dice Mandis –. La comunità energetica è un modello di partecipazione democratica della cittadinanza che coinvolge attivamente i cittadini nella produzione e gestione di energia rinnovabile, promuovendo un approccio sostenibile e partecipativo».

Il premio è un importante riconoscimento dell’impegno dell’amministrazione locale verso un’amministrazione sostenibile e condivisa e progetto riflette i principi dell’economia civile, puntando a una rigenerazione sociale e ambientale e rappresenta un esempio virtuoso di amministrazione locale condivisa e sostenibile. Durante il Festival sono infatti state celebrate le migliori idee e progetti italiani.

