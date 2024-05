Comune, pochi impiegati: servizi a rischio 

Tempi biblici per una pratica edilizia, mancati interventi della Polizia locale, circoscrizioni e asili chiusi. Il Comune di Cagliari è vicino al collasso per mancanza di personale. Il grido d’allarme parte dai rappresentanti dei lavoratori che invitano chi vincerà la sfida per Palazzo Bacaredda a occuparsi del problema, perché altrimenti tutto quello annunciato in campagna elettorale non sarà altro che un proclama sterile e il Municipio precipiterà nel caos.

La grande fuga

Nonostante i concorsi – a dir la verità pochi – per l’assunzione di geometri, ragionieri, operai o poliziotti, in Comune da anni va in scena la grande fuga verso altre amministrazioni pubbliche, dove lo stipendio è più alto e le pressioni sono minori. Una situazione resa ancora più drammatica dai dipendenti che vanno in pensione e non vengono sostituiti: tra il 2023 e il 2026 è prevista la fuoriuscita per limiti di età di circa 250 lavoratori. Di contro, i compiti e gli incarichi si moltiplicano facendo andare in tilt la macchina comunale. «Siamo in piena emergenza, non sappiamo più come svolgere i servizi da offrire ai cagliaritani. Controllo del territorio, viabilità, anche i servizi sociali, in momento così complicato, sono in sofferenza per la mancanza di assistenti sociali», afferma preoccupato Terenzio Calledda, rappresentante sindacale del Sulpl-Cse. Che solo per citare alcuni esempi, racconta di come di cinque asili comunali neanche uno è rimasto aperto e delle circoscrizioni, che un tempo neanche tanto lontano erano 13, oggi sono ridotte a tre (Pirri, via Castiglione e Sant’Elia, a mezzo servizio). «Per non parlare degli agenti di Polizia locale. Eravamo 240, oggi siamo in 180 con i servizi in aumento». precisa Calledda. «Dobbiamo garantire l’operatività 24 ore su 24, ma non sempre è possibile. Così capita che il cittadino chiami per chiedere un nostro intervento ma siamo costretti a dare forfait. Siamo lontani dai cagliaritani e dal territorio, in città non c’è neanche una stazione territoriale aperta. Questo è frustrante». All’appello dei sindacati dei poliziotti mancano 30 ufficiali e 100 agenti. I tempi burocratici per i concorsi sono lunghi, chi vincerà la sfida elettorale dovrà mettere il problema della macchina comunale al primo posto. «Sino a oggi, non abbiamo sentito niente a riguardo».

La transumanza

I dipendenti comunali a fine anno erano 1.140 con un’età media di 55 anni. Una cifra destinata a calare per la fuga verso la Regione. «Per evitare l’emorragia dei dipendenti occorre incrementare il rapporto con la Regione – precisa Calledda - che a parità di ruolo offre buste paga più sostanziose, creando un comparto unico nel quale i lavoratori possano transitare senza subire perdite economiche importanti».

Dalla parte del cittadino

Giorgio Zangaris fa parte della Rsu comunale. «La carenza del personale negli uffici è drammatica. Il cittadino che presenta un’istanza sulla piattaforma istituzionale non riceve risposte se non in tempi davvero lunghi. Chi si occupa di pratiche di edilizia privata ha arretrati di anni, alla faccia delle norme che prevedono riscontri in 30 giorni. Siamo insoddisfatti perché sono insoddisfatti i cittadini. Abbiamo il loro fiato sul collo, viviamo in trincea, sotto perenne pressione. Ecco perché alla prima occasione cerchiamo di andare via».

