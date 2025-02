Comune plastic free, per la prima volta nella lista nazionale 

Qualcosa è da migliorare ma in ogni caso Oristano entra nella lista dei Comuni Plastic free. «Per la prima volta, la nostra città viene riconosciuta tra i centri italiani che hanno ottenuto questo prestigioso titolo, assegnato dall'associazione Plastic free onlus impegnata nella lotta all'inquinamento da plastica – commenta il sindaco, Massimiliano Sanna - Ne siamo felici e ancor più responsabilizzati a fare sempre meglio, come istituzione e come cittadini». In Sardegna sono 5 i centri premiati, 122 in tutta Italia «che hanno superato una rigorosa selezione basata su ben 23 criteri, tra cui la lotta contro l'abbandono illecito dei rifiuti, la promozione di comportamenti responsabili, l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul territorio e una gestione virtuosa dei rifiuti», si legge in una nota di palazzo Scolopi.

«Questo riconoscimento premia l'impegno dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza nella tutela dell'ambiente – sottolinea l’assessora, Maria Bonaria Zedda - Il risultato ci spinge a proseguire con determinazione su questa strada, consapevoli che ogni piccolo gesto contribuisce a un futuro più sostenibile per tutti». ( m. g. )

