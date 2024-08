Comune, piano anti allagamenti 

A Simaxis, dopo anni di disagi per gli allagamenti, finalmente arrivano i lavori per mettere in sicurezza le zone a rischio del centro abitato: si tratta delle vie Sardegna, Bosa, Sassari e Tempio del rione Sa Pauli. Per i residenti un sospiro di sollievo.

I fondi

Il Comune tempo fa è risultato beneficiario di un contributo regionale di 200mila euro e nei giorni scorsi c’è stata la firma della convenzione tra l’amministrazione e la Regione. «Gli uffici sono al lavoro per la variazione di bilancio in modo da poter proseguire con l’iter burocratico – spiega l’assessore al Bilancio Nicola Cherchi – che verrà fatta coincidere con l’assestamento e l’approvazione del rendiconto 2023. Il prossimo 26 agosto la documentazione verrà approvata dal Consiglio comunale». Durante i forti temporali le acque piovane vengono convogliate nelle due condotte di tubi in cemento, nel canale di raccolta di Pauli. Nonostante però la doppia condotta, anche a causa probabilmente della poca pendenza, l'accumulo dell'acqua in strada è più rapido dello scarico, quindi si creano situazioni di allagamento e di forte disagio.

L’area critica

«Si tratta di una zona “stressata”, bonificata negli anni ‘40, poi lottizzata e edificata –spiega il sindaco Giacomo Obinu –. Puntualmente però, quando piove, va in affanno. Grazie a queste risorse cercheremo di risolvere la problematica». Gli uffici sono già al lavoro per selezionare il tecnico che si occuperà del progetto. «Molto probabilmente verrà realizzata una grande vasca sotto la strada che fungerà da accumulo dell’acqua piovana che poi verrà scaricata a valle – va avanti Obinu - Un modo per smorzare la piena. Eviteremo l’impianto di sollevamento che potrebbe guastarsi creando a quel punto ulteriori danni. Una volta redatto il progetto verrà pubblicata la gara per appaltare i lavori. Dai nostri calcoli l’intervento dovrebbe concludersi prima della stagione invernale, il periodo più critico».

