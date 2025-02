Comune, operai al lavoro nelle frazioni 

Per qualcuno la data di fine lavori è imminente, per altri serve ancora qualche mese. Prende forma il grande puzzle dei progetti Pinqua, piano di investimento previsto dal Pnrr che punta a riqualificare le aree degradate, promuovendo la sostenibilità nelle frazioni. In tutto una decina di progetti, per un totale di 15 milioni di euro di investimento destinati a riqualificare spazi pubblici spesso dismessi e favorire la coesione sociale.

Massama e Nuraxinieddu

I primi risultati sono già visibili negli spazi aperti di Massama e Nuraxinieddu, dove gli operai hanno dato una nuova veste al Parco delle donne, all’area Carlo Emanuele e ai giardini Bologna. A Massama, prima dell’estate dovrebbero essere completate la “Casa delle donne” e la “Casa delle associazioni”. La prima, nei locali dell’ex scuola materna, comprende al piano terra tre appartamenti autonomi e distinti e un'ala centrale con spazi socio-assistenziali comuni; al primo piano un quarto appartamento e una sala riunioni per servizi sociali. Sarà destinata a casa di semiautonomia per le donne vittime di violenza.

La seconda, ospitata nell’edifico dell’ex scuola elementare, sarà uno spazio polifunzionale a disposizione di comitati e associazioni. Una porzione del fabbricato sarà destinato a residenza per soggetti svantaggiati, avrà un ingresso indipendente e spazio esterno di pertinenza esclusiva. Nuraxiniedddu avrà presto una “Casa della comunità”: le vecchie aule della scuola elementare accoglieranno uno spazio di aggregazione per la comunità, con aree tecnologicamente attrezzate per studio e lavoro.

Silì

A Silì sono numerosi gli interventi avviati: a buon punto è la realizzazione della “Casa della sostenibilità” nell’ex asilo Esmas, trasformato in una residenza per soggetti svantaggiati. Una parte dell’edificio, al piano terra, diventerà uno spazio di aggregazione per la comunità locale. La consegna dei lavori è prevista per giugno. Bisognerà attendere l’autunno per poter godere appieno del “Quartiere Nzeb”: l’intervento da un milione e mezzo di euro consiste nel potenziamento delle tre aree verdi comprese tra le vie Martiri del Congo, Adua e Giovanni Paolo I. Nella piazza principale sono stati realizzati nuovi vialetti, gli impianti di irrigazione e le strutture a sostegno dei pannelli fotovoltaici.

Donigala

L’ex istituto elementare a Donigala è stato bonificato dall’amianto per essere riconvertito nella “Casa dell’accoglienza”, un dormitorio e centro di ascolto per soggetti fragili suddiviso in tre aree, una maschile, una femminile e un’area servizi comune. Dovrebbe essere completato entro fine anno.

Nel frattempo vanno avanti i lavori di riqualificazione della via principale della frazione, dove sono stati realizzati nuovi marciapiedi e predisposti i nuovi impianti di illuminazione, da completare con la sostituzione dei pali.

Poi in elenco restano la piazzetta nella via Sant’Antonino, la sistemazione delle aree verdi e degli arredi urbani. A collegare le quattro frazioni, entro fine ottobre, dovrebbe essere un lungo percorso ciclopedonale che valorizza le risorse paesistico ambientali.



