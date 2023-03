Comune-negozianti, nuovo round 

L’incontro pubblico non avvicina le parti, Comune e commercianti, e fa emergere uno svarione. «Tra gli allegati al Pums che l’amministrazione propone si parla di “sviluppo dell’intermodalità attraverso il potenziamento del collegamento con la stazione ferroviaria di Decimomannu - ha ironizzato lunedì sera il consigliere di Forza Italia, Angelo Arcadu, davanti a una platea numerosa, in Camera di commercio -. Ci accusano di fare disinformazione mentre hanno adottato un Piano urbano della mobilità sostenibile copiato da altri Comuni, senza alcuna condivisione». Il sindaco Andrea Soddu non si scompone: «Abbiamo approvato il Pums in Consiglio, sebbene la normativa non lo prevedesse. Adesso il tema non è la revoca del Piano, bensì il suo miglioramento attraverso il dibattito pubblico».

Tutto rimandato

Il Comune pensava di trovare comprensione e apertura, invece fino alle 22 di lunedì l’appuntamento con i commercianti ha fatto emergere solo lamentele verso quella svolta “green” che non piace alla stragrande maggioranza degli imprenditori del centro storico. Ecco perché le “parti” s’incontreranno ancora il 3 aprile. Stesso posto, stesso orario: 19.30. Il primo cittadino ha intenzione di replicare e di spiegare punto su punto quel progetto che reputa virtuoso, dove si pensa di ridurre l’inquinamento e «la persona ha sempre una posizione centrale», come ama ripetere Soddu. «Ora ci sono 35 locali sfitti, solo nel Corso - ha detto Salvatore Piredda, presidente del centro commerciale naturale corso Garibaldi -. Credo che stia sparendo dal dibattito cittadino proprio l’essere umano». Nel mirino finiscono le 4 zone a traffico limitato previste dal Pums, per gli imprenditori un’ulteriore mazzata per un centro storico in affanno e alle prese con la cronica carenza di posti auto.

Lamentele

«Vorrei garanzie dall’amministrazione comunale, il centro storico sta morendo e rischiamo di perdere anche i pochi clienti che ci cono rimasti - ha detto l’orafo con laboratorio a Santu Predu, Antonello Delogu -. Le attività come la mia sono ritornate ai fatturati di 30 anni fa. Ho paura che questo Pums possa solo portare alla chiusura di molte realtà commerciali». Antonio Cambedda, storico commerciante di abbigliamento e presidente di Federmoda, si è scagliato contro il sindaco: «Non dovete e non potete approvare quest’atto senza ascoltare la città. È un Piano che non si adatta alle esigenze di Nuoro. Così facendo chiedete un atto di fede che non vi è dovuto e che non avrete».