Cuglieri.
27 febbraio 2026 alle 00:41

Comune montano, è rivolta 

Cuglieri fuori dai comuni montani insieme ad altri 74 centri sardi? Potrebbe essere questo il destino del paese, se il decreto del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, diventasse legge. La modifica è sostanziale e cambia i requisiti per essere riconosciuti come comuni di montagna: occorre possedere almeno il 20% della superficie del territorio oltre i 600 metri e almeno il 25% con pendenza superiore al 20%.

I tagli

Senza questi ci sarebbe il mancato accesso ai fondi nazionali per la montagna, il taglio dell’applicazione di misure fiscali agevolate, il cambio della programmazione di interventi infrastrutturali e sociali. Un vero e proprio attacco alla specificità del comune montiferrino, per cui la sua montagna è sempre stata centro vitale e da cui ha tratto sostentamento. L’eventuale perdita significherebbe un colpo all’economia agricola e montana cuglieritana: il pagamento dell’Imu sui terreni e capannoni agricoli e perdita di risorse importanti per la difesa del suolo e per l’assetto idrogeologico, per la difesa dagli incendi, meno diritti sulle politiche scolastiche e sulla sanità.

Il sindaco

L’amministrazione comunale guidata da Andrea Loche si è attivata immediatamente per difendere in tutte le sedi istituzionali lo status, perché Cuglieri storicamente presenta caratteristiche territoriali e socio-economiche proprie dei comuni montani: «Stiamo valutando ogni iniziativa utile, da intraprendere nelle sedi competenti, per richiedere la revisione della classificazione; sollecitare eventualmente il riconoscimento di forme alternative di tutela come aree interne, territori svantaggiati, quindi tutelare gli interessi della comunità e garantire adeguate opportunità di sviluppo. La cittadinanza sarà tempestivamente informata sugli sviluppi della questione e sulle azioni intraprese».

Per Gianni Tumbarinu, ingegnere che vive e lavora a Cuglieri una mazzata pesante: «Se così fosse colpirebbe ancora più duramente agricoltori e coltivatori che con il loro lavoro tengono in vita questi versanti. Senza risorse, senza servizi, senza dignità per chi produce in montagna, queste valli diventeranno deserti di pietra».

