Comune, modifiche all’organizzazione 

Modifica della macro organizzazione del Comune di Sant’Antioco. Si passa da sei a sette aree. Nel dettaglio, la Giunta municipale ha ridistribuito le competenze dell’area tecnica in due settori. Emerge che la modifica della pianta organica interessa in modo particolare l'edilizia privata, scorporata dal contesto tecnico e urbanistica e inserita in un unico settore assieme alle attività produttive, commercio, artigianato e turismo.

Il sindaco Ignazio Locci ha tenuto a precisare che la decisione non ha nessuna correlazione con i recenti fatti denunciati dal costruttore edile Maurizio Matta, fra questi, diverse lungaggini legate alle richieste presentate dal suo studio tecnico. «Per fare una riorganizzazione occorrono molti mesi, è un processo delicato che va considerato nell'interesse dell'organizzazione della struttura e senza sottovalutare la retribuzione di chi dedica tanto della propria vita a una funzione pubblica - ha detto Locci - la nostra azione non è condizionata da nulla, tantomeno da questioni che nulla hanno a che vedere con gli interessi pubblici generali. Conosco perfettamente i carichi di lavoro di ciascuno dei collaboratori del Comune e lavoriamo con l'ottica di migliorare sempre la qualità del lavoro. Questi sono i pilastri che ci guidano. Chi pensa diversamente non ha chiaro come funziona un’amministrazione pubblica». A seguito della modifica, è stata approvata anche l’istituzione di elevata responsabilità e autonomia decisionale per i responsabili dei diversi settori che passano ora da sei a sette. Nel dettaglio i diversi settori sono: amministrativo, vigilanza, oolitiche sociali, tecnico, Suape - attività produttive edilizia privata, finanziario e servizi al cittadino.