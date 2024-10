Comune, meno incassi e conti in rosso 

I conti non tornano, almeno quelli fino al 30 settembre. Quando manca solo un trimestre alla chiusura del consuntivo 2024 l’assessore al Bilancio, Luca Faedda, e gli altri colleghi nell’esecutivo Sanna danno le indicazioni ai dirigenti sugli obiettivi 2025 e tengono d’occhio incassi e pagamenti per garantire l’equilibrio finanziario e assicurare una sufficiente liquidità in grado di sostenere gli impegni senza ricorrere ad anticipazioni e al fondo di riserva.

La criticità

La parte corrente, al netto quindi degli investimenti, riferita al 30 settembre, evidenzia una marcata criticità: le entrate dai tributi rispetto allo stesso periodo 2023 calano di oltre un milione di euro: 8,9 contro 10 milioni. In dettaglio diminuisce di 1,3 milioni l’addizionale Irpef e di 500mila la Tari. In controtendenza l’Imu che sale di 500mila, non sufficiente comunque a coprire le differenze delle altre poste che compongono i “tributi”, imposte di soggiorno e recuperi vari. La Giunta, avvertendo la necessità di migliorare la capacità di riscossione, raccomanda ai dirigenti di procedere «con l’affidamento della riscossione degli insoluti tributari relativi al penultimo esercizio chiuso», il 2022. In altre parole: aumentiamo le entrate, recuperiamo imposte perché non è scontato che la Regione, a differenza dell’anno scorso, intervenga con un contributo extra per tenere i conti in pareggio.

Il calo

Il fatto che i “trasferimenti statali e regionali” al 30 settembre registrino un calo di 400mila euro (18,1 milioni a fronte dei 18,5 nello stesso periodo 2023) è un campanello d’allarme. D’altra parte senza i trasferimenti che in un anno quasi raddoppiano i tributi non si canta messa. A queste due poste, si aggiungono le entrate extra tributarie meno certe in quanto derivanti da domande individuali di servizi, illeciti e rimborsi vari. Tutte queste entrate nei 9 mesi 2004 arrivano a 32.5 milioni a fronte 33,2 milioni del 2023, si va sotto di 746mila euro.

Pagamenti

Tra spese correnti, acquisto di beni e servizi, trasferimenti e varie dalla cassa del palazzo degli Scolopi sono usciti 50 milioni, 52 nel 2023. Un dato che dice poco perché non si conosce quanti debiti ha in pancia il palazzo degli Scolopi in attesa di scaricarli, se possibile, in tutto o in parte con gli incassi del terzo trimestre. Citando Totò sarà la somma a fare il totale ma Faedda chiede ai dirigenti di tagliare le spese per mantenere inalterati i servizi. O saranno riviste le aliquote e le tariffe dei tributi.

