Comune, l’ex assessora all’attacco 

Che non fosse un divorzio consensuale era abbastanza evidente. A certificarlo, le parole al vetriolo di Rossana Fozzi, da 48 ore ex assessora alle Attività produttive, aree mercatali e zone economiche speciali. Ha atteso un giorno prima di affidare ad una nota il «profondo disappunto e la sincera amarezza» per la decisione del sindaco Massimiliano Sanna di revocarle l’incarico. Una scelta che, osserva, «in un periodo di sospensione dei lavori consiliari avrebbe potuto essere differita, evitando così ripercussioni significative sul futuro dell'amministrazione comunale».

L’affondo

Il vero bersaglio, però, non è il primo cittadino, il cui ruolo nella vicenda è del tutto marginale. La manovra è interna al partito che ha portato Rossana Fozzi ad essere eletta in Consiglio nel 2022, risultando la donna più votata di Fratelli d’Italia e la seconda in assoluto della lista. «È con profonda delusione che prendo atto della mancanza di fiducia manifestata dal partito che, attraverso l'invio di due note al sindaco di cui non sono stata preventivamente informata - osserva - ha richiesto la mia destituzione. Tale atto ha sottolineato una dissonanza fondamentale tra i miei valori e l'attuale direzione del partito, portandomi a riflettere sul mio ruolo e sulle mie convinzioni politiche».

L’addio

La conseguenza è quasi scontata: addio a Fratelli d’Italia. Dalla sede del partito però si sceglie la via del silenzio; il coordinatore cittadino Fulvio Deriu si affida ad un telegrafico «nessuna dichiarazione». «Questa decisione, presa con estrema serietà e dopo attenta considerazione - aggiunge Rossana Fozzi - è dettata dalla necessità di rimanere fedele ai miei principi e agli impegni assunti nei confronti dei cittadini di Oristano». Non è un congedo dalla scena politica, anche se una nuova casa al momento l’ex esponente della Giunta non ce l’ha. «Chi mi conosce - conclude - sa bene che non sono solita prendere decisioni affrettate. Al momento mi limito a lasciare Fratelli d’Italia. Valuterò eventuali proposte, sono pronta a rimettermi in gioco alle prossime elezioni amministrative». Intanto, a giorni, è attesa la nomina della nuova delegata alle Attività produttive, Valentina De Seneen.

