Comune, le spese della discordia 

A Macomer l’accusa di una parte della minoranza è categorica: «Il sindaco svuota la cassa». Tutto è legato al riassetto voluto dalla nuova maggioranza, finalizzato a valorizzare le competenze del Municipio, come il segretario comunale che opererà a tempo pieno, passando dalle attuali 12 alle 36 ore settimanali. Scelta che, assieme all’assunzione a tempo determinato di un addetto stampa, assorbirà risorse per 155 mila euro. Previsto anche il recesso dalla convenzione per la gestione associata della polizia locale con l’Unione dei Comuni e il rientro in servizio dei vigili urbani di Macomer.

Le contestazioni

«Le prime due operazioni - sostiene Gianfranco Congiu, consigliere di minoranza del gruppo capeggiato da Rossana Ledda - di fatto azzerano tutte le disponibilità finanziarie di cassa esistenti col risultato che non possono essere effettuate spese, anche elementari. Si aggiunge la gran mole di risorse, ora inesistenti, per consentire il riavvio del servizio di polizia comunale, visto che servono divise, armi, vetture e altro. Era proprio così impellente e urgente - aggiunge - con le uniche risorse presenti in cassa modificare il contratto del segretario comunale o assumere l’addetto stampa?». Congiu parla di «incoerenza e incongruenza di certe scelte rispetto agli obiettivi di governo». E poi: «Almeno per ora la tanto declamata svolta non ci sarà. Aspettiamo fiduciosi il prossimo giro».

La replica

La risposta del sindaco, Riccardo Uda, non si fa attendere. «Congiu, invece di riflettere in Consiglio comunale, ha voluto inventarsi scenari catastrofici inesistenti. Facciamo sapere che, al prossimo giro, ci troverà dove sempre siamo stati: dalla parte della comunità e di quella più debole in particolare che, dopo dieci anni di abbandono, ha necessità di un’attenzione e una sensibilità del tutto nuove. Lo faremo con un segretario comunale a tempo pieno, un dirigente tecnico e un ufficio di staff a tempo pieno, nella convinzione che sono tasselli fondamentali per programmare la rinascita di Macomer e metterci alle spalle la decadenza politica degli ultimi anni. L’ufficio di staff rappresenta un’ulteriore novità per potenziare il coordinamento interno alla Giunta, i rapporti fra gli organi comunali e la cittadinanza e il grado di trasparenza delle scelte dell’amministrazione».

