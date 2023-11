Comune, l’assenteismo non c’è più 

Le ferie sono un diritto di tutti, ci mancherebbe. Esattamente come le assenze da lavoro per malattia. Ma un diritto di tutti è anche quello di potersi rivolgere a un ufficio pubblico, perché tasse e tributi, solo per fare un esempio, si versano per un anno intero, e avere gli stessi servizi 12 mesi l’anno. Sempre, quindi.

Leggendo i dati pubblicati sul sito istituzionale del Comune sul rapporto tra assenze e presenze dei dipendenti comunali nei vari uffici emerge un quadro confortante: nell’anno in corso la media delle assenze dei dipendenti comunali oscilla tra il 14 e il 15%, un dato che si mantiene pressoché costante dal 2016 a oggi. Nel dettaglio, poi, si scopre che nel 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia, le assenze sono “fisiologicamente” salite al 21%, ma in altri Comuni italiani e nello stesso periodo era praticamente il doppio. Due anni fa le assenze sono tornate sui livelli minimi del 2023, mentre lo scorso anno (2022) “colpa” di un grande blocco di pensionamenti e del turn over sono risalite intorno al 18%. In generale, comunque, «il Comune di Cagliari è un ente virtuoso», spiega Illena Sacconi, dirigente del Servizio Personale. «Un tasso medio di presenze che oscilla tra l’85 e l’86%», su un “esercito” di circa 1200 persone, «è ottimale e testimonia di una sana amministrazione», dove si respira «quello che si chiama benessere organizzativo».

L’andamento

Se è vero che i numeri non dicono tutto («il tasso di assenza e presenza è il risultato di un’elaborazione che tiene conto di diversi fattori, come malattia, ferie, pensionamenti, spostamenti, turn over», spiega la dirigente), dicono comunque molto. Dicono per esempio che i dipendenti comunali di Cagliari hanno un attaccamento all’ufficio in cui sono assegnati (qualcuno sostiene che sarebbe maggiore se per esempio avessero lo stesso contratto e, quindi, la stessa retribuzione riconosciuta ai dipendenti regionali). Merito anche del «progetto dell’amministrazione Truzzu di lavoro agile che a molte persone permette di conciliare le esigenze di vita con quelle di lavoro», dice ancora.

I servizi al cittadino

Con poche assenze dei dipendenti comunali, uno dirà, i servizi al cittadino sono più che garantiti. Sì, ma la qualità del servizio offerto da una pubblica amministrazione non dipende (solo) dalle ore di lavoro che i dipendenti trascorrono in ufficio. «È sicuramente una variabile ma non certo l’unica, non può essere il numero delle ore trascorse in ufficio a garantire la qualità dei servizi erogati», spiega la dirigente Sacconi. Bisogna considerare inoltre quello che tutti gli osservatori ripetono ormai da anni: per capire quanto è efficiente un’amministrazione nei servizi al cittadino bisogna considerare anche il problema della carenza di personale. Se immaginiamo, per esempio, che il call center del Suape (uno dei più efficienti) lavora tre giorni a settimana per un’ora al giorno, si può ben immaginare cosa può significare per un cagliaritano attivare un procedimento relativo a un’attività produttiva.

I più “virtuosi”

Guardando l’andamento degli ultimi anni, i dipendenti comunali che fanno meno assenze in ufficio sono quelli dell’Avvocatura, della Polizia locale, dei Tributi, del Patrimonio e dell’Innovazione tecnologica. I meno “virtuosi”, invece, sono i colleghi dell’Anticorruzione e trasparenza (in assoluto quelli con il maggior numero di assenze), quindi i colleghi dell’Edilizia privata e quelli delle Attività produttive. «Il tasso di assenza dei dipendenti del Comune di Cagliari è basso», sottolinea Fabrizio Marcello, consigliere comunale si opposizione. «Detto questo, la domanda è: si può migliorare? Io credo di sì. Per esempio con il sistema degli incentivi a vari livelli, da quello economico, con l’equiparazione del contratto del regionali, a quello legato all’età». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA