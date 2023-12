Comune, l’anno nero dei cantieri 

Fine dicembre, tempo di auguri e bilanci. Per l’amministrazione targata Massimiliano Sanna si chiude il primo anno “pieno” di consiliatura. Dodici mesi di lavoro e due costanti: malumori e Pnrr. I primi non hanno mai abbandonato il centrodestra, rallentando di fatto l’azione politica; sul secondo si sono concentrati gli sforzi degli uffici chiamati a gestire fior di risorse ma anche rigidi cronoprogrammi.

Lavori pubblici

Nel bene e nel male, i Lavori pubblici guidati da Simone Prevete hanno segnato il 2023 con l’avvio (e i numerosi stop) di cantieri come piazza Manno e lungomare di Torregrande, Area grandi eventi e cittadella sportiva di Torangius. I prossimi mesi vedranno l’avvio dei lavori in piazza Mariano e al porticciolo, tra i “fascicoli” aperti resta il mercato di via Mazzini (il Comune ha ottenuto 2 milioni e mezzo dalla Regione).

Urbanistica

L’apertura del Centro intermodale dopo anni di attesa è il risultato più significativo raggiunto dall’assessorato di Ivano Cuccu, anche se manca ancora il trasferimento in via Ghilarza della stazione Arst. Per il 2024 attesa per l’adozione del Pum e la Ztl.

Ambiente

La bandiera blu ha sventolato anche quest’anno a Torregrande ma contro gli storni e le erbacce l’assessora Maria Bonaria Zedda ha dovuto sollevare bandiera bianca. Migliorare il decoro urbano resta la priorità per i prossimi mesi.

Cultura e bilancio

Il 2023 è stato l’anno dei test sul turismo crocieristico e i buoni risultati hanno convinto il delegato Luca Faedda che la strada può essere quella giusta. In chiave culturale, l’intenzione è investire sulla valorizzazione della storia giudicale, sfruttando anche grandi eventi, come accaduto con il festival Àmana.

Servizi sociali

Lo scorso novembre, dopo sei anni di attesa, è stato restituito alla città il centro di aggregazione sociale di Torangius. Il nuovo anno, però, si trascinerà dietro anche qualche questione irrisolta per l’assessora Carmen Murru come la sistemazione della comunità rom, in parte ancora ospite dell’ex campeggio di Torregrande.

Attività produttive

Avviato l’Ilab Food , per il resto è un anno difficile per Rossana Fozzi con tante partite aperte come il regolamento dehor. Poi l’idea, presto naufragata, di accorpare i mercati di via Cimarosa e via Costa e infine i mancati indennizzi ai commercianti di piazza Manno.

Sport e spettacolo

Tra gli obiettivi raggiunti spiccano la riapertura della piscina e l’organizzazione di eventi sportivi di carattere internazionale, come il torneo di basket in carrozzina. Resta il nodo impianti, con i lavori fermi a Silì, al palazzetto di Sa Rodia e al campo Tharros.

I giudizi

Diametralmente opposti, nel pieno rispetto delle parti. Se non fosse che il giudizio negativo sull’operato della Giunta Sanna arriva anche da una parte della sua stessa maggioranza. Paolo Angioi, consigliere di Prospettiva Aristanis, non risparmia le critiche. «Non c’è una visione complessiva, si stanno portando avanti (con molti intoppi) progetti avviati dalla precedente amministrazione - sentenzia - Lavori pubblici e Decoro i settori più carenti». Rincara la dose la capogruppo del Pd Maria Obinu. «È una Giunta sotto ricatto costante, prova ne è che chi ha fatto peggio durante l’anno è stata anche promossa a vicesindaco. Male anche i Servizi sociali, è gravissimo che si siano restituiti 3 milioni di euro non spesi del Plus. Peccato per l’assessore alla Cultura, capace ma pigro». Dalla maggioranza il capogruppo dell’Udc Vincenzo Pecoraro difende l’esecutivo. «Sono stati raggiunti importanti risultati, i problemi politici ci hanno penalizzati ma il giudizio è pienamente positivo».

