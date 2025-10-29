Comune, la maggioranza lascia l’Aula 

Il presidente Alberto Nioi ha convocato il Consiglio comunale di Assemini ma non si è presentato in Aula. Assenza ingiustificata alla riunione di martedì ore 17,30, tuonano dall’opposizione: «Nella conferenza dei capigruppo, avevamo chiesto di posticipare l’adunanza perché martedì, sindaco compreso, avremmo avuto degli impegni. Ci ha negato la cortesia e poi non si è presentato».

Un forfait che rischia di diventare un caso politico, anche perché quando sindaco e consiglieri si sono presentati puntuali in Aula, del presidente nessuna traccia neanche dopo un’ora: «Abbiamo provato a contattarlo, ma non ha risposto», hanno fatto sapere alcuni. Il sindaco Mario Puddu prova a spegnere il caso: «La verità? Nessun problema». Ma c’è chi parla, a taccuino rigorosamente chiuso, di ambizioni per ora rimaste tali di Alberto Nioi, che non si accontenterebbe dell’attuale ruolo. Voci, per ora.

Il mistero

Di sicuro ad Assemini non ci si spiega perché il Consiglio comunale sia saltato. Alle 18.30 martedì risultavano assenti per giustificati motivi tre consiglieri di maggioranza (Atzori, Ciaccio e Pilloni). Ma ciò che è saltato più all’occhio è stata l’assenza, non motivata, del presidente Nioi.

Alle 18.40 l’appello si è fatto ugualmente (presieduto dall'ignaro vice presidente Francesco Murtas), constatando l’assenza del numero legale. Rinviato di 5 minuti il secondo appello, in Aula sono rimasti seduti i pochi consiglieri di minoranza presenti (Casula, Demontis, Pireddu e Sanna), gli assessori e il sindaco Mario Puddu. Il resto della maggioranza? Ha abbandonato l’Aula. Strategia politica? Non è dato saperlo perché nessuno parla, Nioi compreso.

«Nessun sentore»

Eppure la conferenza dei capigruppo era filata liscia. si erano stabiliti data e l’ordine del giorno, alla presenza dell’immancabile Nioi. In quell’occasione nessun apparente malessere. Di sicuro però qualcosa covava sotto la cenere, viste la seduta annullata martedì sera e l’imbarazzato silenzio di molti ieri mattina.

La minoranza

«Il sindaco e la maggioranza non riescono a garantire il numero legale e scappano via: Assemini è ferma per l’inefficienza di chi la dovrebbe governare». Hanno esordito così, in un comunicato congiunto, dall’opposizione: «Un fatto grave, senza precedenti, ancor più perché all’ordine del giorno figuravano temi di grande rilevanza per la comunità come la sicurezza, il lavoro, il decoro urbano e la gestione finanziaria del Comune. Ciò nonostante - si continua a leggere - i consiglieri hanno preferito abbandonare l’Aula senza neppure valutare alcuna ipotesi di dialogo o di accordo con la minoranza per affrontare almeno i punti più urgenti e di interesse pubblico. Atteggiamento che rivela superficialità e mancanza di senso istituzionale, oltre a una preoccupante incapacità di gestione politica».

Il sindaco

Pronta la risposta del sindaco Puddu: «Ci sono state una serie di importanti imprevisti personali in concomitanza, tutto qua. In ogni caso sono dispiaciuto per i consiglieri presenti e per i cittadini che attendevano l'approvazione di atti urgenti. Rimedieremo al più presto». La brutta figura non è andata giù comunque al sindaco, al di là delle dichiarazioni ufficiali: martedì dopo le 18.40 ha convocato la sua maggioranza a porte chiuse. Per un chiarimento necessario, evidentemente.

