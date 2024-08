Comune, la Giunta rivede il bilancio 

C’è una delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, con una variazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026 e contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione, al primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio comunale che si riunisce oggi alle 18,30 a Palazzo Bacaredda.

Tra gli altri argomenti in discussione, una mozione sulla Sicurezza stradale e cinque interrogazioni: sulle condizioni di decoro urbano del centro storico, sullo spiazzo sterrato di via del Sole, sullo stato dell’appalto per la riqualificazione del mercato di San Benedetto, sul bando per la concessione delle aree per le attività di spettacolo viaggiante. Un’altra, invece, riguarda le azioni che la Giunta intende intraprendere per garantire il servizio medico di base e di pediatria agli abitanti di Sant’Elia.

Operative anche le commissioni consiliari i cui presidenti sono: allo sport Michele Boero (Sinistra Futura), al Bilancio Giovanni Porrà (Cagliari Avanti-misto) alle Pari Opportunità Chiara Cocco (Progressisti). Carlo Usai (Progressisti) all’innovazione e accessibilità digitale, Andrea Scano (Avs) all’Urbanistica, Luciano Congiu (5Stelle) alla Mobilità, Rita Polo (Pd) Salute e benessere, Marta Mereu (Pd) alla Cultura, Paola Mura (Progressisti) alla Cultura, Alessandro Cao (Porgressisti) alle Attività Produttive, Francesca Mulas (Avs) all’Ecologia urbana.

RIPRODUZIONE RISERVATA