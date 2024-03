«Comune in stallo per ragioni elettorali» 

Delle elezioni regionali ancora non si hanno i numeri ufficiali ma a Elmas un dato certo, secondo l’opposizione in Consiglio comunale, c’è: la maggioranza ha cambiato priorità durante questa campagna elettorale e a risentirne è stata l'attività amministrativa. L’accusa rivolta alla sindaca Maria Laura Orrù e al consigliere di maggioranza (ed ex sindaco) Valter Piscedda, entrambi candidati a questa tornata elettorale e ufficiosamente riconfermati in Consiglio regionale, è di aver trascurato gli interessi dei masesi.

Ruggeri

«L’amministrazione – afferma Silvio Ruggeri – è ferma da oltre un mese: non si convoca il Consiglio dalla metà di gennaio e siamo in attesa di risposta all'interrogazione consiliare sui lavori dell’ex Fas, sulla demolizione dei capannoni non prevista e sulle bonifiche. In amministrazione abbiamo due consiglieri regionali eletti – sottolinea ancora il consigliere – ma non ci è sembrato che abbiano dato priorità al nostro comune, anzi abbiamo dovuto assistere, negli ultimi mesi, a una continua campagna elettorale l’uno contro l’altra. Ai cittadini non interessano queste beghe».

Ena

Ancora più critica la posizione dell’ex sindaco Tonio Ena: «Mi congratulo per il risultato ottenuto dai colleghi. Detto ciò, comprendo che la campagna elettorale assorba tempo ed energie, ma Elmas ha altre priorità: questa maggioranza si è insediata da due anni e mezzo e ancora non ha risolto diverse questioni sbandierate in campagna elettorale come obiettivi che la precedente amministrazione non era riuscita a raggiungere». Qualche esempio? «La risoluzione del contenzioso con il Comune di Cagliari per l'acquisizione delle case di via XXVI Ottobre e via Don Piras, oppure i piani di risanamento».

Orrù

I neo eletti, dal canto loro, negano recisamente di aver trascurato i problemi dei cittadini: «La macchina amministrativa – precisa la sindaca Maria Laura Orrù – non si è mai fermata. L’attività prosegue anche senza la convocazione del Consiglio che comunque a breve si riunirà nuovamente. Abbiamo, dopo anni che non accadeva, approvato il bilancio entro il 31 dicembre e questo ha consentito agli uffici di lavorare. Stiamo per accantierare nuove opere come la strada di Tanca ‘e Linarbus».

Piscedda

Sulla stessa linea Valter Piscedda: «Ciò che sostiene la minoranza non è assolutamente vero. Non sono mai mancato a un Consiglio, se non per ragioni di salute, pur non avendo ruoli esecutivi. Avere due cittadini di Elmas in Consiglio regionale – sottolinea l’ex sindaco – non può che essere un fatto positivo per il paese».

