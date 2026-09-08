Comune in campo per le nuove generazioni «Servizio civile per i giovani fino a 28 anni» 

Rendere il Comune una realtà aperta a tutti i cittadini senza limiti di età. È questa l’intenzione della nuova amministrazione che vuole sostenere le nuove generazioni. Lo rimarca il sindaco Marco Tuveri: «L’aspetto sociale e i valori del volontariato saranno sostenuti anche con l’attivazione del progetto del servizio civile per i giovani dai 18 ai 28 anni (29 non compiuti). Per questo sarà nostro compito dare pieno sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’inclusione e al supporto dello spirito d’iniziativa specialmente di quelle fasce di popolazione che trovano più difficoltà nella loro espressione».

Il primo cittadino insiste: «Il nostro obiettivo sarà stimolare e creare spazi di dibattito e di espressione con le generazioni a confronto, chiedendo il supporto non solo di singoli e famiglie ma anche delle associazioni culturali e sportive presenti nel territorio e instaurando una fattiva collaborazione con la parrocchia e con tutte le realtà che ruotano intorno ad essa».

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