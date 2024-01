Comune, in 21 tentano il salto alla Regione 

I più anziani (politicamente) sono Edoardo Tocco (Forza Italia) e Antonello Floris (FdI), eletti la prima volta tra i banchi del Consiglio comunale nel 2006 con Emilio Floris sindaco. La più giovane, anche anagraficamente, 26 anni, è invece Antonella Scarfò, fondatrice dei giovani sardisti, prima esperienza politica cinque anni fa col Psd’Az. L’esercito in movimento da Palazzo Bacaredda verso la Regione per un posto nell’assemblea di via Roma conta quasi la metà dei consiglieri: ben 16 (su 34), più il sindaco Paolo Truzzu (candidato alla presidenza) e 4 assessori (Alessandro Sorgia, in quota Lega, Viviana Lantini e Alessio Mereu, con FdI, e Giorgio Angius, Riformatori). Il centrodestra spinge nove persone, il centrosinistra “appena” sette.

Con il sindaco

Nella squadra del sindaco ci sono uomini della vecchia guardia, come Tocco (già due volte eletto in consiglio regionale) e Floris (l’ingegnere di Pirri con competenze in materia urbanistica e di trasporti ci prova per la prima volta) e facce nuove, come Umberto Ticca, 38 anni, Riformatori, alla prima esperienza politica in Comune. Il commercialista cagliaritano è uno dei pochi (insieme a sindaco e a presidente del consiglio) che negli ultimi cinque anni si è speso per il nuovo stadio del Cagliari. E forse è (anche) per questo che il suo nome compare nella lista dei “papabili” per la guida (nel centrodestra) della città alle comunali di giugno (insieme al collega di partito Giorgio Angius). Tra i giovani c’è anche Andrea Piras (Lega), consigliere regionale uscente, mentre si è già detto di Antonella Scarfò, presidente della commissione Politiche sociali e vicinissima a Christian Stevelli. Ci provano poi Stefania Loi (FdI), Roberta Perra (ex Lega, ex Udc, ex Solinas presidente, ora Sardegna al centro 20Venti), Loredana Lai (Psd’Az) e l’avvocata Enrica Anedda (ora in quota Lega dopo l’addio al veleno da FdI).

Gli altri

Il Pd punta invece su tre nomi: Fabrizio Marcello, tre consiliature tra i banchi di Palazzo Bacaredda, cerca un posto nell’aula di via Roma giocando la carta dell’esperienza. Arriva dalla sanità ed è anche a lui, se verrà eletto, che quel mondo guarda; senza dimenticare, poi, i trasporti (porta la sua firma, per esempio, la proposta di riforma del trasporto pubblico locale per portare il Ctm in tutti i 17 comuni della Città metropolitana). Oltre al capogruppo, ci provano per la prima volta anche Camilla Soru (una consilitura a Palazzo Bacaredda) e Matteo Lecis Cocco Ortu (eletto in consiglio comunale la prima volta nel 2011). Nel centrosinistra, torna il nome del professor Andrea Dettori (Sinistra futura): consigliere comunale dal 2016, candidato con Leu per il consiglio regionale nel 2019 dopo l’esperienza nel Gabinetto dell’ex assessore regionale all’istruzione. C’è anche Marzia Cilloccu (Orizzonte Comune), ex assessora alle Attività produttive, quindi l’avvocato Alessio Alias (Progressisti), da pochi mesi rientrato tra i banchi del Consiglio comunale dopo l’uscita di Anna Puddu (Progressisti), vincitrice di concorso e assunta dal Comune. Entrambi sono candidati: per Alias (e Cilloccu) si tratta della seconda volta.

Gli assessori

A completare l’esercito degli aspiranti consiglieri regionali in movimenti dal Comune ci sono anche quattro assessori: tre ci hanno già provato in passato, Alessio Mereu (Viabilità), Alessandro Sorgia (Attività produttive) e Giorgio Angius (Urbanistica e verde pubblico. Per la dottoressa Viviana Lantini, dirigente medico di pronto soccorso (assessora alle Politiche sociali), si tratta della prima volta.

