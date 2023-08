Comune, impiegati al lavoro in bici  

Da casa al lavoro in bici, ma non solo. I dipendenti del Comune danno il buon esempio e usano le due ruote per gli spostamenti quotidiani, dalla Polizia locale agli altri settori del Municipio, mentre proprio in questi giorni si sta completando l’installazione dei nuovi cicloposteggi in tutta la città, litorale compreso.

Sopralluoghi in bici

Alcuni utilizzano le biciclette in comodato d’uso consegnate dalla Città metropolitana anni fa. Come Antonello Casiddu, storico vigile urbano quartese, che utilizza sempre - maltempo permettendo - la sua due ruote blu nel tragitto da casa al comando della Polizia locale, e viceversa. «Ma anche per i sopralluoghi durante l’orario di lavoro, sono uno sportivo e la bici è il mezzo ideale per gli spostamenti urbani», dice. Altri usano la propria bici. «È il mio mezzo principale in città, non solo per venire al lavoro», racconta Paola Picci, funzionaria nel settore Servizi finanziari. «Soprattutto da quando finalmente molte strade sono state asfaltate, e ora c’è persino la possibilità di parcheggiare sotto la pensilina all’ingresso del Comune. Lo consiglio anche ai colleghi che spesso perdono tempo alla ricerca di uno spazio per la sosta dell’auto». Anche Pierpaolo Fois, dirigente del settore Ambiente, usa la sua bici per arrivare da Quartucciu, con computer nello zaino e casco di sicurezza allacciato: «Una sana abitudine da anni ormai, usare la bici per lavoro è comodo e si risparmia».

Nuove rastrelliere

Da alcuni giorni ci sono anche le nuove rastrelliere dove poter parcheggiare le bici, in fase di collaudo. Dal parco Matteotti ai principali impianti sportivi comunali, sino all’ex Convento dei Cappuccini e davanti alla sala Pira, e davanti alla sede comunale del Margine Rosso. Si punta anche alla mobilità sostenibile per studenti e insegnanti, con nuovi cicloposteggi sistemati all’ingresso delle scuole: dalle Medie di via Turati a quelle di via Portogallo, sino alla scuola secondaria di primo grado di via Is Pardinas, alle Elementari di via Mar Ligure e alla scuola dell’infanzia di via dei Nasturzi. Stesso intervento davanti ai licei Motzo e Brotzu, e all’istituto tecnico commerciale Levi. E nel Municipio di via Porcu, dove le rastrelliere sono dotate anche di tettoia e colonnina attrezzata per la manutenzione.

Soddisfatta l’assessora alla Mobilità Barbara Manca. «Un altro passo verso una Quartu più green e sostenibile, con infrastrutture utili a favorire la mobilità e l’utilizzo delle due ruote come mezzo di trasporto urbano», commenta. «Il completamento delle rastrelliere, che tornerà utile anche in chiave turistica, è ovviamente propedeutico all’incremento della rete ciclabile, che ha già visto la luce al Poetto poco più di un mese fa con la riqualificazione del primo lotto del lungomare. E che proseguirà con gli interventi già finanziati e previsti nel Biciplan, promosso all’interno del piano urbano della mobilità sostenibile», aggiunge l’esponente della Giunta comunale. «Un lavoro costante quindi che punta ad avere in pochi anni un anello ciclabile del centro urbano di Quartu».

RIPRODUZIONE RISERVATA