Comune, illuminazione più efficiente 

Illuminazione pubblica moderna e più efficace: è l’intervento dell’amministrazione comunale guidata da Andrea Loche.

Si tratta della riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale con 50mila euro di fondi, provenienti dalla legge di bilancio del 2020 poi confluiti nel Pnrr. Saranno utilizzati questa annualità per la manutenzione straordinaria e il miglioramento dei punti luce deteriorati. Un intervento di ammodernamento tecnologico con Led negli impianti del centro abitato che necessitano di intervento, in particolare nel corso Umberto I e via Littorio. Approvato il progetto esecutivo nella giunta comunale, ora si passa alla fase operativa e a breve verranno appaltati i lavori per riqualificare e mettere a norma e in sicurezza i punti luce: l’obiettivo è garantire un risparmio energetico e gestionale nella rete urbana.

RIPRODUZIONE RISERVATA