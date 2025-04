Comune, il più ricco è Conti 

Il “Paperone” della Giunta è l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, con un reddito che supera i 150mila euro, seguito dal vicesindaco Tore Sanna, poco più di 120mila, e il sindaco Graziano Milia con 108mila. Il più ricco del Consiglio comunale quartese si conferma invece il sardista Christian Stevelli, 116mila, tutti gli altri sono abbondantemente sotto i 100mila.

La Giunta

Cifre messe nero su bianco nelle dichiarazioni pubblicate nel sito del Comune, riferite ai redditi - lordi - del 2023. Nel podio dei più ricchi dell’esecutivo di via Porcu ci sono l’assessore e dirigente regionale in pensione Conti, insieme al vicesindaco Sanna ed ex funzionario all’Università, e al sindaco Milia, che oltre al ruolo di primo cittadino quartese è dirigente nella Fondazione di Sardegna. Segue la guida dell’Urbanistica Aldo Vanini, ex libero professionista, con oltre 87mila euro. Dopo di loro c’è l’assessora alla Mobilità e funzionaria Anas Elisabetta Atzori, 61mila euro al lordo di imposte e detrazioni. Tutti gli altri esponenti della Giunta non superano i 50mila euro: Marco Camboni, a capo delle Politiche sociali e operatore sociale, 44mila euro circa, Tiziana Cogoni (assessora ai Territori extraurbani e insegnante in aspettativa) e Cinzia Carta (Sport e Pubblica istruzione, oltre al lavoro di imprenditrice) poco più di 40mila, 39.421 l’assessora alle Attività produttive e avvocata Rossana Perra.

Stevelli in cima

Fra i banchi dell’assemblea civica “l’inquilino” più ricco resta l’esponente del Psd’Az Stevelli, che da consulente in Regione con il Governo Solinas percepiva oltre 116mila euro lordi. Sotto di lui ci sono il consigliere di Rinascita Ignazio Tolu - 84mila euro circa - la presidente del Consiglio Rita Murgioni - 70mila - il presidente dell’Urbanistica Stefano Busonera, oltre 63mila euro. E ancora: il capogruppo del Polo civico Tonio Pani, il consigliere di maggioranza Francesco Amore, e l’esponente di FdI Michele Pisano che hanno dichiarato oltre 59mila euro. Alfredo Dessì, Rinascita, poco più di 53mila, sotto i 50mila tutti gli altri: Ketty Giua, 49.630, Luisella Deligios del Movimento per Flumini 49mila circa, poco più di 48mila per il collega di gruppo Mauro Carreras. Francesco Piludu, Cambiamo Quartu, oltre 47mila, 45mila circa per Mauro Ligas di Rinascita, Laura Perra, Gruppo Misto, oltre 39mila. Massimo Pau, sempre gruppo Rinascita, 36mila, Martino Sarritzu, Udc, 35mila, la dem Barbara Cadoni oltre 33mila euro, circa 32mila Marina Del Zompo di Demos. Oltre 27mila per il presidente dell’Ambiente Cenzo Naitana e Maria Antonietta Demurtas di Demos. Poco più di 21mila euro la capogruppo di Rinascita Valeria Piras. In fondo alla classifica Elisa Usalla e Anna Maria Demurtas del gruppo Rinascita, con Romina Angius del Polo civico che superano di poco i 16mila euro. Poco più di 14mila Francesco Caredda di Io sono Quartu, e Paola Delogu di Sardegna 20Venti con 1.260 euro.

Ne mancano due

Un obbligo di legge sulla trasparenza che non tutti però nel parlamentino di via Porcu hanno rispettato durante l’attuale consiliatura, tanto che da quest’anno si rischia la sanzione prevista dalla legge 33 del 2013 (da 500 a 10mila euro). Due gli amministratori in carica che non hanno reso pubbliche le loro dichiarazioni: Franco Tocco, consigliere di maggioranza, e Lucio Torru, esponente di FdI, che negli ultimi due anni ha presentato il documento sulla situazione patrimoniale (dove risulta solo il fatto che non ci sono state variazioni) ma non quella sui guadagni.

