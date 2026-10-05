Comune, il dilemma delle indennità 

Gli assessori della giunta guidata da Davide Burchi potrebbero dover restituire una parte delle indennità percepite nel 2026. Nel 2025 Lanusei è scivolata sotto i 5000 residenti, 4881 al 31 dicembre. Una soglia non solo psicologica. L’Istat ha notificato i risultati del censimento nel 2026, motivo per cui il 2025 sarebbe “salvo”. L’anno in corso sarebbe invece sub iudice. Ci sono state interlocuzioni anche se pare solo informali con la Regione per fare chiarezza su una materia in divenire. Una modifica dei compensi ad assessori, vicesindaco e presidente del Consiglio dovrebbe poi essere oggetto di una delibera.

Prospetto

In Sardegna nei comuni fino a 15 mila abitanti gli assessori percepiscono il 15 per cento dell’indennità del sindaco, a Lanusei 7200 euro al mese lordi in quanto capoluogo di Provincia. In un municipio con una popolazione superiore ai 5000 abitanti la percentuale applicata era del 45 per cento tale da portare a un compenso mensile di 3240 euro per i quattro titolari di deleghe assessoriali. Per quanto riguarda il vicesindaco la norma nell’Isola prevede emolumenti pari al 20 per cento di quelli del primo cittadino, a fronte del 50 per cento odierno. La differenza pari alle indennità percepite e quelle che in base ai nuovi parametri avrebbero dovute essere erogate ad esempio agli assessori, è notevole, 25.920 euro in un anno. Se queste somme dovranno essere restituite e in quali modalità lo dirà la Regione o qualora fosse interpellata, la Corte dei Conti. L’argomento con le elezioni alle porte è di attualità.

Una recente deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ha chiarito che il calo della popolazione residente, con conseguente declassamento demografico dell’ente, comporta la rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione di sindaci, assessori e amministratori anche durante il corso del mandato. Il caso Camogli ha fatto discutere, le indennità divengono modulari e non sono più quindi granitiche certezze.

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