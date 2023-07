Comune, il centrosinistra sfoglia la margherita 

Non è chiaro se il sindaco Beniamino Garau riuscirà a riportare all’interno della maggioranza il Psd’Az. L’unica cosa certa – in uno scenario politico in continua evoluzione – è che se il tentativo dovesse fallire, nelle consultazioni verranno coinvolti anche i sei consiglieri di minoranza.

Candidato sindaco

Beniamino Piga, a capo della coalizione sconfitta al ballottaggio per un pugno di voti allontana l’ipotesi – qualora il sindaco non avesse più i numeri per amministrare – dell’arrivo di un commissario nominato dalla Regione in Comune: «Per Capoterra sarebbe il male peggiore, ma voglio precisare che le cose non sono cambiate, la mia posizione e quella di Garau restano distanti, e non solo per motivi ideologici, ma soprattutto per come si affrontano i problemi di natura quotidiana. Chiedere una mano all’opposizione dopo aver amministrato per un anno e mezzo senza coinvolgerla mi sembra troppo comodo: in ogni caso la nostra è sempre stata una opposizione leale, molti provvedimenti li abbiamo votati anche noi».

Il Pd

Anche Efisio De Muru, capogruppo del Pd, allontana lo spettro del commissario, ma preferisce focalizzare l’attenzione sui contenuti: «Rappresento un partito nazionale, prima di ogni valutazione mi dovrei confrontare con gli organi che lo gestiscono. Non siamo ancora stati convocati, ma in ogni caso auspico si esca presto da questa situazione di stallo per il bene di Capoterra: bisogna tornare a lavorare per

ottenere nuovi fondi del Pnrr, colmare le distanze sociali e territoriali della città e combattere le disuguaglianze sociali».

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ricorda come amministrare sia più complicato di vincere le elezioni. «Garau deve trovare la soluzione all’interno della sua coalizione, hanno vinto è spetta a loro amministrare: sinceramente non trovo nulla che ci possa unire, ho provato spesso a dargli consigli ma non sono stati ascoltati, inoltre ha sistematicamente rinnegato il lavoro di chi l’ha preceduto».

Susanna Lilliu sarebbe pronta a collaborare: «Fin da subito ho dimostrato la mia disponibilità, ma non mi aspetto che il sindaco ci coinvolga, con la minoranza ha sempre mantenuto le distanze».

Silvano Corda spiega come la soluzione alla crisi possa provenire solo dall’interno della maggioranza: «Un mio coinvolgimento sarebbe impensabile, non ho mai cercato scorciatoie, se siederò nuovamente tra i banchi della maggioranza accadrà solo perché sono stato legittimato dagli elettori. Il sindaco è stato eletto dai capoterresi, se ha i numeri per andare avanti amministri e faccia quello che ha promesso: io continuerò a stare all’opposizione».

No secco

Carla Melis non è pronta a fare sconti: «Sono di sinistra e accordi con il centrodestra non ne farò mai. Abbiamo perso le elezioni e ci assumiamo le nostre responsabilità, ma da parte mia non ci sarà alcun appoggio: Garau dall’inizio del mandato ha denigrato il lavoro di chi l’ha preceduto».

