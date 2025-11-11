VaiOnline
Cabras.
11 novembre 2025 alle 01:36

Comune, i Piani restano in sospeso 

Abis: «Uffici con poco personale. Il Puc? Pronto fra tre mesi, forse» 

Quando si parla di Piani urbanistici il sindaco di Cabras, Andrea Abis, mette le mani avanti: «Nel nostro ufficio tecnico lavorano dieci dipendenti, per la mole di lavoro che dobbiamo portare avanti ne occorrerebbero almeno 25. Ecco perché spesso i tempi si allungano».

I piani fermi

Come per il Piano urbanistico comunale che non verrà approvato entro il 2025. Ma non naviga in buone acque nemmeno il Piano di utilizzo del litorale: a giugno scorso la Regione ha approvato il documento ma ancora il Comune non ha pubblicato un bando per dare in concessione le aree a pochi metri dal mare. Il Piano particolareggiato del centro storico invece è stato adottato dal Consiglio comunale, per la seconda volta, due settimane fa. Ora si attendono le altre osservazioni e poi la parola passerà nuovamente alla Regione.

Il Puc

Il sindaco ricorda subito che nei primi mesi dell’anno l’ufficio tecnico ha dato priorità al Pul e poi alla partecipazione dei tanti bandi regionali nel settore dei lavori pubblici. Ma afferma anche che l’iter del Puc non si è mai arenato. «Quest’anno è stata portata avanti ad esempio la classificazione di tutti beni archeologici - spiega Abis - Per ognuno è stata redatta una scheda poi inserita in una piattaforma digitale. Materiale a disposizione della Regione e della Soprintendenza».

Poi si passerà allo studio idraulico dello stagno e dei canali: «Approvare un Puc a Cabras è un’impresa difficilissima per la presenza dello laguna - spiega ancora Abis - Ci sono tantissimi vincoli a causa del rischio idrogeologico che si devono eliminare. Per farlo però ci vogliono studi e tanto lavoro che è in corso da quando ci siamo insediati. Se tutto va bene entro i primi tre mesi del 2026 forse saremo pronti per la prima adozione».

Il Pul

Il Piano di utilizzo del litorale è entrato in vigore dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione il 12 giugno scorso. Sono previste 28 nuove concessioni; sarà quindi possibile installare chioschi, bar attrezzati e aree per gli sport acquatici. «Per la prossima estate sarà impossibile pubblicare tutti i bandi - ha detto Abis - Cercheremo di fare quelli per le attività più semplici come l'affitto di ombrelloni e qualche punto ristoro».

